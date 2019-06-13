На Кубани убили сторонника соборной Украины

Белогвардейцы убили сторонника соборной Украины Николая Рябовила Фото: Википедия

Председателя Кубанской Законодательной Рады Николая Рябовола убили белогвардейцы 13 июня 1919-го в Ростове-на-Дону. Он выступал за соборную Украину.

В июне 1919-го встал во главе Кубанской делегации по созданию Южно-Русского союза. Конференция проходила в Ростове-на-Дону. На ней Рябовол высказался о необходимости объединения Украины, Кубани, Дона, Терека и Грузии для борьбы с большевиками. Выступил с критикой Добровольческой армии. Особенно остро реагировал на военно-полевые суды, издевательства над крестьянством. Также критиковал отказ Добровольческой армии от признания соборной и независимой Украины.

"Если не изменится политика Добровольческой армии, все может рухнуть. Мы не хотим бороться с народами. Все рухнет, если будем продвигаться вперед и назначать своих губернаторов", - отмечал Рябовил.

В тот же день его убили белогвардейцы - агенты информационного агентства.

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"У отеля "Палас-Отель", где жил Рябовол, стоял автомобиль с заведенным мотором. В помещении отеля, под номером Рябовола, в полумраке толклись 3 фигуры в военной форме, на глаза были надвинутые фуражки и подняты воротники. Когда Николай Рябовол вошел в гостиницу, раздался смертельный выстрел - трое военных, сделав преступное дело, выбежали на улицу, заскочили в автомобиль с заранее погашенными фарами и исчезли. на скамью подсудимых по делу об убийстве Рябовола было посажено агента контрразведки Коврижкина из отряда особого назначения ротмистра Баранова, а офицеры-убийцы исчезли и не были разысканы ", - описывал убийство генерал Виктор Покровский.

Кубанские казаки объявили о выходе из армии Антона Деникина. Сама Добровольческая армия начала быстро распадаться.

В Ростовской газете "На Москву" появилось стихотворение монархиста и черносотенца Владимира Пуришкевича:

Самостийным вожделеньям

Чудный выискав предлог,

По станицам, по селеньям

Шлют гонцов, сбиваясь с ног.

Труп для них стал жирным злаком

(Рябовол душой был наг)

...Но хотят они казакам

Сунуть в руки красный флаг.

В марте 1918-го из столицы Кубанской Народной Республики Екатеринодар (в настоящее время Краснодар) тайно выехали 80 конных по двод. Они следовали на юго-восток, увозя подальше от фронта, где продолжались бои с большевиками, сокровища молодого казацкого государства. В бочках были деньги, клейноды, церковная утварь. Телеги с золотом долго таскали следом за войском, пока не осталось 12 ларей, вывезенных потом в эмиграцию. Остальные кубанцы якобы растянули. Однако в народе говорят, что это неправда: казакам красть не позволяло воспитание. Поэтому они драгоценности спрятали, а сказали, что потеряли.