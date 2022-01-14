На кости нашли надпись древними рунами

В Осло нашли артефакты с руническими надписями. Фото: Norsk institutt for kulturminneforskning

В столице Норвегии, Осло археологи нашли предметы с руническими надписями.

Находки были сделаны на территории Парка Средневековья. Там размещалась южная часть Осло. Археологи нашли деревянную доску с древними рунами на одной стороне и латинским текстом. И кость с надписью руны, сообщает Norsk institutt for kulturminneforskning.

"Это два интересных открытия, которые расширяют наши знания о рунических знаниях, каллиграфиях и использовании языков в средневековых городах", - сказала профессор Кристель Зилмер.

Она говорит, что на доске может быть текст молитвы "В твои руки, о Господи, я передаю свой дух. Ты искупил меня, о Владыка о Боже правды". Рунами нанесено женское имя.

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Расшифровать надпись на кости животного пока не удалось.

В Турции в городе Тиэоне на побережье Черного моря археологи обнаружили древние рунические тексты. В древности на территории города располагалась греческая колония. Новое открытие позволяет предположить, что поселение на этом месте существовало еще до прихода эллинов.