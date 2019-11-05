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четверг, 07 ноября 2019 08:20

На корабле перевозили золото и экспонаты крымских музеев

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На корабле перевозили золото и экспонаты крымских музеев
Теплоход "Армения" затонул за четыре минуты. Фото: shipsnostalgia.com

Немецкий бомбардировщик близ Ялты 7 ноября 1941 года потопил советский теплоход "Армения", который эвакуировал из Севастополя и Ялты военный госпиталь. За 4 мин. теплоход затонул.

"Армения" 6 ноября вышел из Севастополя. Ночью прибыл в Ялту, где взял на борт еще несколько сотен раненых, медицинский персонал госпиталей. Транспорт имел знаки санитарного транспорта, но "Армения" и был также вооружен четырьмя пушками. Корабль сопровождали вооруженный катер и два истребителя. С точки зрения международного права его можно было обстреливать.

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На борту находились не менее 4,5 тыс. человек - в том числе партийные руководители, работники военных госпиталей и детского лагеря "Артек". Есть версия, что на "Армении" также перевозили золото и экспонаты крымских музеев.

В 8.00 судно отправилось из порта в Ялте. 11.25 его атаковал немецкий бомбардировщик. Одна бомба попала в носовую часть теплохода и через четыре минуты "Армения" затонул. Погиб весь наличный состав четырех морских Севастопольских и Ялтинских госпиталей. До сих пор даже место трагедии остается неисследованным.

В Южной Атлантике немецкие подводные лодки торпедировали английский транспортный корабль "Лакония" 12 сентября 1942.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
07
ноября

На корабле перевозили золото и экспонаты крымских музеев

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