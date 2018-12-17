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понедельник, 17 декабря 2018 16:19

На картине Леонардо да Винчи нашли дату конца света

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На картине Леонардо да Винчи нашли дату конца света
По прогнозу, конец света произойдет 21 марта 4006. Фото: Senfil.net

Итальянский художник Леонардо да Винчи предсказал конец света 4006-го.

Это выяснила специалист по исследованию истории Ватикана Сабрина Сфорца Галиция, сообщает "Урядовый курьер".

Исследовательница проанализировала символы и знаки на холсте "Тайная вечеря". Сфорца Галиция обратила внимание на определенный символизм полотна - 24 буквы латинского алфавита, используемые для представления 24 ч. дня. Есть акцент автора на цифре 3 - 3 окна, 3 группы апостолов и так далее.

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С помощью знаков Зодиака она выяснила дату конца света - 21 марта 4006-го. В этот день начнется Всемирный потоп, который продлится до 1 ноября того же года. Согласно прогнозу, человечество тогда погибнет.

Самую дорогую картину в мире "Сальватор Мунди" стоимостью $ 500 млн самом деле написал ученик Леонардо да Винчи Бернардино Луини. Это установили британские ученые из колледжа Вольфсона Оксфордского университета.

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