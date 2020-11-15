На Хортице нашли захоронение скифского воина

Нашли большое захоронение на Хортице. Фото: Национальный заповедник "Хортица"

На острове Хортица нашли скифское захоронение возрастом 2,5 тыс. лет.

Это первая с 1992 года находка уцелевшего скифского захоронения на острове, сообщает "Радио Свобода".

"Обычно 90% таких захоронений ограблены еще в древности. Мы также, когда копали, увидели вход грабителей, но по какой-то причине грабители к нему не пришли и все осталось таким, как его хоронили. Очень хорошая сохранность костей. Все кости сохранились, то есть можно сделать большое количество анализов и антропологических и других. С научной точки зрения, это очень большая удача", - рассказал руководитель археологической экспедиции, ведущий научный сотрудник отдела охраны памятников истории, археологии и природы Национального заповедника "Хортица" Дмитрий Никоненко.

Скелет 40-летнего мужчины нашли в катакомбе глубиной 3 м.

"Погребение совершено в катакомбе, то есть это не обычная яма, а такое импровизированное подземное здание. Одна из версий, которые ученые высказывают, что катакомбы скифские - это как раз воспроизведения здания в жилье, то есть кибитки, но подземной. Воин большой по росту. У него хорошая сохранность зубов, то есть это человек, который хорошо питался. Он прожил немало лет. Примерно 40 лет. Позже будет более точно известно. У него был колчан со стрелами, что указывает, что он был воином", - рассказал Никоненко.

В захоронение положили еду, железный нож с костяной рукояткой и колчан со стрелами.

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Вход в катакомбы заложили камнями.

"Обычно это 1-2 камня большие какие-то, а у нас огромная закладка. Отдельные камни достигают 200 килограммов, и их очень много. И обустройства это требовало много усилий, что также указывает на то, что человека уважали. И кроме этого, когда его похоронили, сверху сделали каменный кромлех, то есть из камней сделали выкладку. Это часть погребального обряда. Таким образом, скиф очень важный. Конечно, он не принадлежит к царской семье, но это важный представитель своего племени", - пояснил Никоненко.

Археологи обнаружили 52 древних захоронения в курганах на Днепропетровщине. Всего раскопали 10 могильников, которым от 6 до 2,5 тыс. лет.