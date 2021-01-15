На дне пруда нашли 10 тыс. серебряных монет

Серебряная монета династии Сун. Стоимость одной колеблется в пределах $ 100 Фото: ebay.com

Жители китайской деревни Хуалинь нашли клад из 10 тыс. древних серебряных монет. На находку наткнулись, когда очищали ил со дна местного пруда.

Сокровище попало в землю где-то в XII-XIII вв. Возможно, на том месте существовало поселение, а возможно, неизвестные выкопали погреб, в котором и спрятали монеты. За ними так и не вернулись. Позже там образовался ставок, на дне которого они лежали сотни лет, сообщает агентство "Синьхуа"

Нумизматы отметили, что большинство монет отчеканили во времена правления династии Северная Сун - 960-1127 года. Но в находке также присутствуют монеты эпохи династии Тан - 618-907 года.

Все монеты хорошо сохранились, а общий вес клада превышает 100 кг. По словам специалистов, он является важным для изучения истории провинции Хунань, где и расположено село.

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Недавно археологи и волонтеры обнаружили около 7 тыс. золотых, серебряных и обычных монет в поле недалеко от городка Уйлендел в центральной Венгрии. Они лежали в горшке, разбитом тракторным плугом. Стоимость всего клада приравняли к стоимости элитного автомобиля.