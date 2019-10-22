На дне океана нашли авианосец времен Второй мировой войны

Нашли затопленный американцами в 1942-м японский авианосец Фото: Paul G. Allen's Vulcan Inc

Исследователи обнаружили потопленный во время Второй мировой войны японский авианосец Kaga. Части судна находятся в Тихом океане на глубине 5,4 тыс. м.

Найти обломки корабля удалось команде судна Vulcan Petrel. Они использовали роботизированные беспилотные аппараты AUV для погружения под воду, сообщает Techno.

Команда провела несколько недель, прочесывая все поле битвы, которое занимает площадь более 500 кв. морских миль - около 1,5 тыс. кв. км. Это был медленный процесс, но оказался более практичным чем использование аппарата с экипажем. Подобные методы могут быть жизненно важными для заполнения пробелов в военно-морской истории.

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Корабль был затоплен американскими бомбардировщиками в битве за атолл Мидуэй 4 июня 1942-го.

Американскую подводную лодку времен Второй мировой войны USS Grunion нашли у берегов Аляски. Субмарина затонула в ходе первой боевой миссии. Погибло 70 моряков. Поиски продолжались десятки лет. Исследователи группы Lost 52 нашли ее на глубине 820 м недалеко от Алеутских островов.