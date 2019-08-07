На дне моря нашли подводную лодку времен Второй мировой

Подводную лодку USS Grunion 1942-м нашли на дне неподалеку Аляски Фото: cnn.com

Американскую подводную лодку времен Второй мировой войны USS Grunion нашли у берегов Аляски. Субмарина затонула в ходе первой боевой миссии. Погибло 70 моряков.

Поиски продолжались десятки лет. Исследователи группы Lost 52 нашли ее на глубине 820 м недалеко от Алеутских островов. Команда использовала высокотехнические аппараты для съемки и создания модели субмарины, сообщает CNN.

В июне 1942-го командование США отправило субмарину на Алеутские острова. Неподалеку штата Аляска ее потопили 2 японские патрульные катера. Лодка находилась на ходу, но по дороге в Нидерландскую гавань в Аляске пропала без вести. 5 октября 1942-го его объявили потерянной.

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В Средиземном море нашли французскую подводную лодку "Минерва". Она исчезла более 50 лет назад. Судно разбито на 3 части. Лежит на глубине 2350 м в 30 км от Тулона.