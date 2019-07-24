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среда, 24 июля 2019 17:06

Нашли субмарину, которая таинственно исчезла 50 лет назад

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Нашли субмарину, которая таинственно исчезла 50 лет назад
"Минерва" исчезла 51 год назад. Фото: РИА

В Средиземном море нашли французскую подводную лодку "Минерва". Она исчезла более 50 лет назад. Судно разбито на 3 части. Лежит на глубине 2350 м в 30 км от Тулона.

"Мы только что нашли "Минерву". Это успех, облегчение и технический подвиг. Я думаю о семьях, которые ждали этого момента так долго", - написала в Twitter министр обороны Франции Флоранс Парли.

27 января 1968-го "Минерва" с 52 членами экипажа на борту шла по Лионскому заливу в 42 км от французского Тулона. Радисты на субмарине сообщили, что прибудут в порт примерно через час. Но субмарина исчезла на глубине 1-2 тыс. м, сообщает was.media.

Причина гибели судна неизвестна. Капитан Андре Фове провел более 7 тыс. ч. под водой на субмаринах такого же класса. Предполагают, что к гибели субмарины причастны погодные условия.

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В поисках субмарины участвовали многие суда. Присоединился океанолог Жак-Ив Кусто.

Через 51 год субмарину нашло судно американской частной компании Ocean Infinity.

Подводные лодки, затонувшие у берегов Малайзии в 1941-м, таинственным образом исчезли c морского дна, оставив после себя лишь несколько сломанных деталей и очертания на песке.

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