На чердаке обнаружили шлем военного с шоколадкой внутри, которым более 120 лет

Фото: National Trust

В шлеме британского военного Генри Эдварда Пастона-Бедингфельда нашли шоколадку.

Она пролежала на чердаке Национального фонда 121 год. Сладости в обертке и жестяной коробке лично заказала королева Виктория для военных во время Второй англо-бурской войны, пишет ВВС.

Вторая англо-бурская война продолжалась на юге Африки в 1899 - 1902 годах. Британская империя воевала с бурами - потомками голландских, бельгийских, французских и немецких колонистов. Британцы в войне победы, но буры продолжили играть большую роль в местной политике.

Сэр Эдвард участвовал в войне на стороне Британской империи. В фонд его вещи передала дочь Фрэнсис Грейтхед.

На коробке с шоколадом есть надпись "Южная Африка 1900" и поздравлением королевы со словами "Желаю вам счастливого Нового года".

Многие из военных сохранили подарок, не попробовав.

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"Хотя шоколад больше не выглядит аппетитно, и вы бы точно не захотели попробовать его на Пасху, но он не тронут и это действительно замечательная находка", - отметила куратор фонда Анна Форрест.

Пастон-Бедингфельд был майором ополчения Королевского университета Ливерпуля полка. Он был в Южной Африке, когда его отец умер в 1902-м. Тогда мужчина вернулся в Британию.

103-летнюю оловянную коробку с девятью плитками шоколада продадут на аукционе в Великобритании. Сладости принадлежали герою Первой мировой войны Ричарду Буллимору. Он умер в 1967 году. Коробку с шоколадом дарили на Рождество солдатам на фронте во Франции.