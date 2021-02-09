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вторник, 09 февраля 2021 13:50

На берегу реки нашли кувшин с серебряными монетами
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В Турции нашли древние монеты
Фото: Courtesy of Elif Özer / Aizanoi Excavation Directorate
В Турции нашли древние монеты
В Турции нашли древние монеты
В Турции нашли древние монеты
В Турции нашли древние монеты

В Турции археологи нашли древнеримские монеты, спрятанные в кувшин.

"Возраст 651 монеты составляет около 2100 лет, но, несмотря на это, текст и изображения, выгравированные на них, все еще можно прочитать. Эта находка является уникальной коллекцией. Вполне вероятно, что высокопоставленный военный прибыл в Айзаной и закопал эти монеты здесь по неизвестной нам причине", - сказала Элиф Озер, археолог из Университета Памуккале в Турции, пишет Live Science.

Археологи нашли кувшин на берегу реки в Айзанои в сентябре 2019 года. Им удалось идентифицировали 439 серебряных денариев и 212 кистофоровых серебряных монет из Пергама.

"Многие монет отчеканены в южной Италии. Они датируются 75 и 4 годами до нашей эры. На них изображены портреты римских императоров, среди которых Цезарь, Брут, Марк Антоний, а обратная сторона рассказывает другую историю", - отметила Озер.

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На одной из монет есть сцена с троянским героем Энеем. Он несет царя Анхиза на спине. Это сцена из "Энеиды" Вергилия, в которой Эней выносит свою семью из горящей Трои.

Исследователи отправили сокровище в Музей анатолийских цивилизаций в Анкаре.

В Турции археологи откопали статую священника. Скульптуре около 2 тыс. лет. Ее обнаружили под землей в турецкой провинции Денизли, в древнем городе Лаодикия.

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09
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