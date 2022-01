На берегу нашли древнее разрушенное поселение

В Турции нашли утерянное поселение. Фото: Proceedings of the National Academy of Sciences

В Западной Анатолии в современной Турции археологи обнаружили уничтоженное цунами поселение.

В земле обнаружили остатки разрушенных каменных построек, фрагменты минойской керамики, скелеты собаки и взрослого мужчины, заваленные обломками, передает Proceedings of the National Academy of Sciences.

Приблизительно на столетие поселение оставалось запущенным.

Цунами могло повлечь извержение вулкана Санторин на острове Тира в Эгейском море. Долгое время считалось, что это событие произошло около 1500 до н. э. Исследования ледяных кернов из Гренландии указывают на конец XVII в. до н. э. Ученые считают, что это извержение сопровождалось рядом разрушительных землетрясений, от которых пострадали многие города региона.

На месте поселения археологи обнаружили сильно поврежденные крепостные стены, вулканический пепел и обугленный слой.

Никаких признаков умышленного захоронения найденных костей исследователи не обнаружили.

Ученые предполагают, что извержение вулкана Санторин повлекло за собой серию цунами, которая обрушилась на анатолийское побережье. Произошло не менее четырех цунами.

