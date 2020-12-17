На берегу Черного моря нашли древнейшие рунические надписи на камнях

Тексты являются древнейшими в регионе. Фото: hurriyetdailynews.com

В Турции в городе Тиеоне на побережье Черного моря археологи обнаружили древние рунические тексты.

В древности на территории города располагалась греческая колония. Новое открытие позволяет предположить, что поселение на этом месте существовало еще до прихода эллинов, сообщает Hurriyet Daily News.

Археологи нашли высеченные на камнях руны. Эти надписи оказались древнейшими в Черноморском регионе.

"Мы нашли фрагменты камней с гравировкой с рунического алфавита. Это открытие важно для нас с точки зрения того, что это самый старый письменный документ, найденный на берегу Черного моря в Турции", - сообщил археолог Шахин Йылдырым.

Рунические тексты обнаружили вокруг римского храма. Это доказывает, что до греков здесь жили фригийцы. Руны являются лишь частью новых археологических свидетельств этого.

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"Мы также получили информацию о старейшем дорийском храме в Черноморском регионе, датированном VII веком до нашей эры", - сказал Йылдырым.

Считается, что Тиеон был основан колонией во главе со священником по имени Тиос. Римляне разграбили его и перестроили в торговый порт. Раскопки в городе стартовали в 2006 году.

В Турции археологи откопали статую священника. Скульптуре около 2 тыс. лет. Ее обнаружили под землей в турецкой провинции Денизли.