На Аляске взялись за памятник российскому колонизатору

В городе Ситка на Аляске статую российского колонизатора Александра Баранова перенесут в музей.
Он был первым руководителем Российско-американской компании. Руководил российскими властями на побережье Аляски конце XVIII - начале XIX в, сообщает "Историческая правда".
Баранов основал город Новоархангельск, который после продажи полуострова США переименовали в Ситку. Он занимался уничтожением коренного населения.
Памятник ему установили в 1980-х годах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американцы не очень-то хотели покупать "ларец со льдом" - Аляску продали заполцены
Петицию о сносе памятника подписало более 2 тыс. человек. Совет русской общины города, финансируемая правительством РФ, организовала противоположную петицию. Собрала 6 тыс. подписей. Власти решили перенести статую в музей.
Покупка Соединенными Штатами Аляски стала для государства очень выгодной, считают историки. На полуострове обнаружили залежи нефти и золота. Аляска имеет стратегическое расположение. Обеспечила влияние США на севере континента и на Тихом океане.
Комментарии