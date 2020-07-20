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вторник, 21 июля 2020 08:13

На Аляске взялись за памятник российскому колонизатору

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На Аляске взялись за памятник российскому колонизатору
Перенесут статую Александра Баранова. Фото: KTOO

В городе Ситка на Аляске статую российского колонизатора Александра Баранова перенесут в музей.

Он был первым руководителем Российско-американской компании. Руководил российскими властями на побережье Аляски конце XVIII - начале XIX в, сообщает "Историческая правда".

Баранов основал город Новоархангельск, который после продажи полуострова США переименовали в Ситку. Он занимался уничтожением коренного населения.

Памятник ему установили в 1980-х годах.

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Петицию о сносе памятника подписало более 2 тыс. человек. Совет русской общины города, финансируемая правительством РФ, организовала противоположную петицию. Собрала 6 тыс. подписей. Власти решили перенести статую в музей.

Покупка Соединенными Штатами Аляски стала для государства очень выгодной, считают историки. На полуострове обнаружили залежи нефти и золота. Аляска имеет стратегическое расположение. Обеспечила влияние США на севере континента и на Тихом океане.

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