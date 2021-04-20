Мужчина получил 3 года за продажу археологических артефактов

Скифские наконечники относятся к культурным ценностям, имеющим художественное, историческое, этнографическое и научное значение и пересылка их за пределы Украины запрещена Фото: neolitica

Октябрьский районный суд Полтавы приговорил 37-летнего жителя города за попытку продать коллекцию скифских наконечников в Россию. Мужчина получил три года лишения свободы.

Объявления о продаже 53 предметов старины мужчина разместил на одном из веб-сайтов. Покупателя нашел в Российской Федерации и получил от него 4,5 тыс. руб. В почтовом отделении на таможенной декларации отметил, что в коробке сувенир-подарок, сообщают в Полтавской областной прокуратуре.

Посылку задержали сотрудники Управления СБУ в Полтавской области через несколько дней. Предметы определили как археологическую коллекцию скифских наконечников для стрел VII - V вв. до н.э. Они принадлежат к культурным ценностям, пересылка которых за пределы Украины запрещена.

В суде было установлено, что мужчина совершил законченное покушение на совершение контрабанды. Это и стало основанием для конкретного приговора.

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В конце 2020 года в Сербии на пограничном переходе с Румынией Сербская Црня таможенники вместе с полицией обнаружили археологические находки из Украины. Пытались вывезти коллекцию из более 2 тыс. предметов разных периодов. Артефакты обнаружили в грузовике с румынскими номерами. Водителем был 46-летний гражданин Сербии. Перевозил паркет из Украины в Сербию. Водитель сказал таможенникам, что перевозит только два пакета конфет и товар.