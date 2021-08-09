Мужчина передал в музей десятки старинных монет

Фото: facebook.com/sergei.gutsan/

Краевед Сергей Гуцан передал в Сумской областной краеведческий музей коллекцию древних серебряных монет с Востока.

"К 30-летию Независимости Украины. Всему свое время и место под солнцем. Пять лет я собирал разбросанные по антикварным аукционам серебряные куфические дирхемы VIII-IX веком. Знал, что найденные они энтузиастами-поисковиками в двух комплексах почти одновременно недалеко от Сум. А потом монеты разошлись по рукам, как те "двенадцать стульев". Пришлось их собирать. И все дошло до логического конца", - написал краевед в Facebook.

Сергей Гуцан добавил, что произошло то, что и должно было произойти - государству вернулось государственное.

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Недавно в грузинской долине Верхняя Сванетия археологи нашли серебряный денарий с изображением римского императора Октавиана Августа. Монету отчеканили в 15 году до н. э. на монетном дворе Лугдума - сейчас во французском городе Лион. По словам ученых, находка доказывает, что Сванетия поддерживала активные внешние связи с миром еще в период древнего Рима.