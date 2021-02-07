Мужчина обнаружил тайный чердак в приобретенном доме. Он завален раритетными фотографиями

Фото: maximum.fm

Американский адвокат Дэвид Виткомб нашел на чердаке новоприобретенного дома в городе Женева, штат Нью-Йорк фотографии столетней давности.

В тайном чердаке обнаружил фотографии, рамки, стеклянные негативы и оборудования для съемок конца 1800-х - начале 1900-х годов, сообщает maximum.fm.

"Первое, что я увидел, это целая куча рамок для картин, сложенных вместе. Их позолоченные рамки были просто замечательные. Я очень обрадовался. Подумал, что мы только что нашли сокровище", - говорит мужчина.

Среди фотографий обнаружили несколько изображений американской активистки за права женщин Сьюзен Энтони. Был отпечаток ее официального портрета из Библиотеки Конгресса. Но большинство людей на фотографиях не опознали.

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Предполагают, что фотографии сделал Дж. И. Халь, работавший в конце XIX - начале XX века. Его имя есть на многих предметах и ​​письмах. Большую часть найденного Виткомб отправил на аукцион для реставрации и последующей продажи.

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