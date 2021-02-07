Мультфильм Диснея получил два "Оскара"

В 1940 году состоялась премьера "Пиноккио". Фото: IVI

7 февраля 1940 года состоялась премьера второго полнометражного мультфильма Уолта Диснея "Пиноккио".

Мультфильм сняли по сюжету одноименной сказки Карло Коллоди. Он значительно отличается от оригинальной сказки. Многие сцены и персонажи отсутствуют. Отец Пиноккио Джеппето не столь беден, как в оригинале.

По сюжету, Голубая Фея оживила марионетку. Чтобы стать настоящим мальчиком, Пиноккио должен пройти через многочисленные приключения. Его сопровождает сверчок Джимини Крикет, который является олицетворением его совести. Они встретят злого кукольника Стромболи, попадают на остров Удовольствие и к брюху кита Монстро.

"Пиноккио" должен был стать 3-м фильмом студии Walt Disney Productions после "Бэмби". Но в связи с трудностями в адаптации сюжета и реалистичной анимации животных производство "Бэмби" приостановили. Студия перешла к созданию "Пиноккио".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заложил дом, чтобы сделать оскароносный мультфильм

Он был награжден двумя премиями "Оскар". Одна из них была за песню "В час, когда взойдет звезда".

5 февраля 1953 в нью-йоркском Roxy Theatre состоялась премьера диснеевского мультфильма "Питер Пэн". В волшебной стране Небывалию живет мальчик Питер Пэн, который не взрослеет и умеет летать. Однажды он искал свою тень и случайно попал в реальный мир. В Лондоне находит себе друзей - Майкла Джона и их сестру Венди. Приглашает их к Небывалию, воевать с пиратами, по сюжету.