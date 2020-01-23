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четверг, 23 января 2020 14:39

Моряки погрузились на рекордную глубину

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23 января 1960-го швейцарец Жак Пикар и американец Дональд Уолш на батискафе "Триест" опустились на дно Марианской впадины.

Они достигли рекордной глубины - 11 022 м.

Автор: goodhouse.com.ua
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Погружение продолжалось около 5 час., подъем - около трех. Время пребывания на дне составлял 12 мин. Во время экспедиции опровергли одну из гипотез - о неперемешивании слоев воды на больших глубинах.

Из батискафа на предельной глубине наблюдали двух рыб. Это подтверждало теорию о существовании вертикальных подводных течений. Ибо на такой глубине живым существам нужен кислород, который приносит течение сверху. Поэтому идею о захоронении отходов атомной промышленности на дне океана отвергли.

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Когда батискаф опускался на такую ​​глубину, трижды останавливался, как-будто упирался в невидимую преграду. Ученые объяснили явление резким увеличением плотности воды вследствие снижения температуры на глубине, а также повышением солености.

На некоторых глубинах эти изменения происходят скачкообразно. Прослойка, в которой происходит резкое изменение температуры и плотности воды, назвали словем скачка. Таких слоев в океане обычно бывает один или два. Погружение "Триеста" выявило третий.

 

Марианская впадина расположена в западной части Тихого океана к востоку от 15 Марианских островов у Гуама. По форме напоминает полумесяц в земной коре длиной около 2550 км и шириной в среднем 69 км.

На глубине около 1,6 км от поверхности Тихого океана гидротермальные источники, названные "черными курильщиками". Они выстреливают воду, которая нагревается до 450 градусов по Цельсию, но вода эта не закипает, потому что здесь давление в 155 раз выше, чем на поверхности.

Эта вода богата минералами, которые помогают поддерживать жизнь в этой области.

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Дата
23
января

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