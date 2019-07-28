Мореплаватель напугал индейцев лунным затмением

Мореплаватель и первооткрыватель Христофор Колумб встретил майя. Фото: hroniky.com

Мореплаватель и первооткрыватель Христофор Колумб 30 июля 1502 года впервые встретил представителей племени майя - потомков цивилизации центральной Америки.

Колумб возглавил в мае 1502 четвертую экспедицию из четырех кораблей, но она не была удачной. Доплыли до острова Ямайка. Команда прожила там один год. Аборигены сначала приносили им еду и воду, но впоследствии перестали. Людям грозила голодная смерть. Колумб решил запугать индейцев, используя знания астрономии. Он обнаружил, что в ночь на 1 марта 1504 произойдет полное лунное затмение. Колумб сообщил вождям индейцев, его боги возмущены поведением и вскоре продемонстрируют это. Индейцы в ужасе стали просить прощения.

Во время своего четвертого американского плавания Колумб пристал к маленькому островку, расположенного у берегов нынешней Республики Гондурас. Здесь он встретил индейских купцов, плыли на большом корабле. Он спросил, откуда они, и те, как записал Колумб, ответили: "Из провинции Майа". Там была много золотом и драгоценностями страна цивилизации Майя. Но мореплаватель туда не свернул.

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Колумб открыл более 700 островов, Мексиканский залив, побывал на материковой части Южной и Центральной Америки. Последние годы жизни в нищете и борьбе с королем за обещанные привилегии. 10 мая 1506 Колумб на семидесятом году жизни скончался. В 1540 году останки Колумба с испанской Севильи перевезли на остров Гаити и перезахоронили в Санто-Доминго.

Христофор Колумб родился в зажиточной семье в итальянской Генуе. Еще подростком выходил в море. Интересовался морскими путями и картами. Генуэзец был убежден, что достичь Индии можно морским путем, направляясь через Атлантический океан на запад.