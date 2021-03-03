Молебны и восстания - как люди реагировали на самую большую крестьянскую реформу в истории

3 марта 1861 года Российский император Александр II подписал в Петербурге манифест об отмене крепостного права и положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. Они вносили изменения в жизнь 13 млн украинцев.

Крестьяне становились лично свободными и получали гражданские права. Но вся земля оставалась за помещиками. Они предоставляли "освобожденным" придомовой участок и полевой надел. Их крестьяне должны были выкупить, частично за счет государственных кредитов. До выкупа наделов крестьяне находились в статусе временнообязанных и продолжали выполнять повинности для помещиков.

Подготовка реформы началась в конце 1856-го. К ней побудили развитие рыночных отношений и одновременно экономическая отсталость империи, крестьянские восстания и поражение в Крымской войне 1853-1856 годов. Реформой занимался тайный дворянский комитет. Должна была быть "медленной, без резких и крутых поворотов" - чтобы сильно не повредить интересам дворян.

В губерниях существовали особые комитеты для обдумывания программы реформы. Участие в разработке принимали украинские помещики Черниговской губернии Василий Тарновский и Григорий Галаган. Летом 1858-го при главном комитете сформировали редакционную комиссию, которая начала заниматься сводом всех проектов и предложений. В то же время слухи о предстоящем освобождении распространялись среди населения. Не дождавшись его, крестьяне начали обвинять помещиков в умышленном сокрытии "воли самодержца".

Gazeta.ua собрала воспоминания о том, как люди воспринимали крестьянскую реформу 1861 года.

Автор: bigenc 3 марта 1861 года в Российской империи было отменено крепостное право

"В день нового года разговоры по крестьянскому делу были почти повсеместными в народе и почти все злились на помещиков, тормозящих благополучное окончание дела и которые пользуются им, чтобы окончательно разорить крестьян. Во многих разговорах сомневались, что освобождение вообще когда-нибудь произойдет. Говорили, что мужикам не дождаться воли, вот уже 3-й год, как обманывают мужиков с ней. Если государь не примет решительных мер против дворян, то будет много несчастных. Крестьянам остается один выход - поднять руки на своих помещиков или поднять руки на самих себя. Донесение всех агентов по этому предмету совершенно схожи", - писали 5 января 1860 года чиновники 3-го отделения, подал историк Владислав Гросол.

Сами помещики воспринимали слухи о предстоящей реформе неоднозначно. Кто-то относился отрицательно, потому что не хотел терять рабочую силу. Но кто-то ожидал ее.

"Не скрою от вас, граф, слухи об освобождении крестьян наполняют мое сердце радостным трепетом. Этого трепета я удержать не в силах, тем более, что из 15 тысяч служащих, находящихся у меня на службе в различных губерниях и заботящихся о моих делах - половина крепостные. Мне приходится ежедневно встречаться с доказательствами неудобства этого крепостного состояния", - сказал в беседе с московским генерал-губернатором Арсением Закревским предприниматель и меценат Василий Кокорев.

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Манифест крестьяне в Украине после его прочтения восприняли неоднозначно. Различные газеты и чиновники сообщали о "большом успехе".

"Все население абсолютно спокойно и выполняет свои обязанности, - сообщал майор Хотяев о восприятии манифеста в Екатеринославской губернии. - В Павлограде, Новомосковске и других городах провозглашение манифеста сопровождалось полным порядком и спокойствием, причем в некоторых поселках крестьяне сходились на вторичный молебен".

Автор: svitppt.com.ua 3 марта 1861 года в Российской империи было отменено крепостное право

Но большинство сообщали о другом. По оценке историков XIX и XX в. Александра Лазаревского и Анатолия Флоровского крестьяне после выхода Манифеста достаточно долго никак не могли понять той свободы и возможностей, которые получили. Из-за различных трактовок манифеста и положений возникали недоразумения, и что бы решить их, им не к кому было обращаться.

"Cтоя в церкви в удаленности от священника, который читал Манифест, редко кто слышал произнесенные слова. Поэтому нельзя удивляться, что крестьяне объясняют дарованные им права по своему усмотрению и в манифесте обнаружили несколько неприятное их желанию", - вспоминал 5 апреля 1861 года мужчина по прозвищу Ольшевский.

"Крестьяне в большинстве своем не понимают дарованной им милости или понимают ее неправильно, считая, что земля должна быть дана им в вечное владение бесплатно", - пишет генерал Червинский из Вознесенска.

"Чем яснее становится перед крестьянами "улучшение их быта", тем больше погружаются они в размышления и многие считают, что прошлое, с которым они привыкли быть, для них легче, более знакомое и выгоднее", - вспоминал мужчина из Мелитопольского уезда по прозвищу Турчанинов.

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О несоответствии официальным сообщением о реакции сообщала и комиссия из Херсона и отдельные помещики: "Манифест и новое положение застали крестьян в ожидании полного и безусловного освобождения от крепостничества и не произвели на них сильного впечатления, не вызывали восхищения, о которых так часто пишут в газетах. Крестьяне разошлись из церквей с поникшими головами".

"Множество священников попали в затруднительное положение, оказавшись между молотом и наковальней во время зачитывания Манифеста и положений. Крестьяне не доверяли им, обвиняли в том, что их подкупили помещики, в искаженном толковании документов или в зачтении поддельной бумаги. Известны случаи избиения священников и даже их убийства недовольными крестьянами", - писал историк Ефим Грекулов.

Крестьяне считали, что от них скрывают истинную суть реформы. В течение 1861 года состоялось 1176 крестьянских восстаний с требованиями полного освобождения с землей.

Автор: homsk.com 3 марта 1861 года в Российской империи было отменено крепостное право

Сам процесс освобождения от крепостного права растянулся на десятилетия, ведь крестьяне не могли платить причитающиеся суммы выкупа. В 1902 году сумма недоимок по крестьянским выкупным платежам составляла 420% от суммы ежегодных выплат.

Реформа привела к социальному и имущественному расслоению крестьянства, ограничению его самоуправления и правового статуса, однако, значительно ускорила развитие капитализма на территории империи и Украины.

Окончательную свободу крестьяне получили лишь в начале XX в.

10 февраля 1789 года эрцгерцог Австрии и император Священной Римской империи Иосиф II Габсбург издал закон, которым отменил в стране барщину. Документ касался и западноукраинских земель - Галиции, Буковины и Закарпатья. Но после смерти императора к власти в империи придет его младший брат Леопольд II, который полностью отменил закон о барщине. Окончательно крепостное право на западноукраинских землях отменят 1848 года.