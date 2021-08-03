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среда, 04 августа 2021 08:21

Мазепу избрали гетманом

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Мазепу избрали гетманом
Иван Мазепа наследников не оставил - детей гетман не имел. Фото: https://iprosvita.com

На казацкой раде в селе Коломак 4 августа 1687-го Ивана Мазепу избрали гетманом Левобережной Украины.

Иван Мазепа происходил из семьи украинского шляхтича Адама-Степана Мазепы и Марины Мокиевской. После обучения в Киево-Могилянской коллегии был при дворе короля Речи Посполитой Яна ИИ Казимира. Затем устроился в чигиринского двора правобережного гетмана Петра Дорошенко. Стал военным есаулом и входил в круга генеральной старшины левобережной Гетманщины. Участвовал в переговорах в Москве.

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Есаула Ивана Мазепу поддерживали не все казаки. Он пользовался поддержкой старшины, заручился поддержкой московской царевны Софьи и ее фаворита Василия Голицына. Россиянина поддержали Мазепу на выборах. На Совете присутствовали 800 конных и 1,2 тыс. пеших казаков. Старшина, которая стояла в первых рядах, воскликнула имя Мазепы - так он был избран гетманом.

1708-го перешел на сторону противника Московского государства в Северной войне - шведского короля Карла XII, почти за год до его разгрома московской армией. За выступление против московского царя его лишили титулов и наград, которые он получил в Российской империи.

Русская Православная Церковь подвергла Мазепу анафеме. 2 сентября 1709-го Иван Мазепа умер в селе Варница под стенами Бендерской крепости. Наследников не оставил - детей гетман не имел.

5 апреля 1710-го в Бендерах Молдавского княжества гетманом Войска Запорожского выбрали Пилипа Орлика. В тот же день гетман, казацкая старшина и запорожцы подписали Договоры и постановления прав и вольностей Войска Запорожского, известные также как "Бендерская конституция".

Конституцию Пилипа Орлика одобрил шведский король Карл XII. От имени запорожцев ее подписал кошевой Кость Гордиенко. И воплотить ее в жизнь не удалось. Филипп Орлик не контролировал украинские земли и был гетманом в изгнании.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
04
августа

Мазепу избрали гетманом

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