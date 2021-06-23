Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве

Фото: Тарас Подолян

На Контрактовой площади в Киеве открыли фотодокументальную выставку "Ленд-лиз - оружие победы. Что замалчивали советская пропаганда". Ее инициировала ОО "Корпус справедливости", поддержал Украинский институт национальной памяти. Экспозиция доказывает роль материальной помощи США, Великобритании и Канады в победе Красной армии на Восточном фронте Второй мировой войны.

"Давно не давала покоя мысль, почему россияне так носятся с 9 мая, парадами и "дедами". Делают это все основой своей идеологии. Бросилось в глаза несоответствие, когда Медведчук и компания во время празднования Дня Победы ездили Киевом на американском джипе. Поняла, что правдой о ленд-лизе можно сокрушить всю советскую и российскую пропаганду. Так возникла идея выставки", - рассказала Gazeta.ua председатель ОО "Корпус справедливости" Валентина Охлопкова.

Ранее она тоже была уверена, что главная заслуга в победе над нацизмом принадлежит Советскому Союзу.

"Еще лет десять назад знакомый американец сказал, что это они выиграли Вторую мировую войну. Меня тогда это сильно задело. Возмутилась, как так, у нас столько жертв и ресурсов ушло. В работе над выставкой я увидела не меншее количество помощи от американцев. В СССР доставили четверть мяса произведенного в США, других продуктов на советскую армию - в расчете на питание в течение четырех с половиной лет. Они еще и гражданским доставались. Моя бабушка работала в блокадном Ленинграде на судоремонтном заводе. Не исключаю, что благодаря ленд-лизу там тоже выживали", - говорит соавтор выставки.

Материалы для проекта нашли в кинофотоархиве им. Пшеничного в Киеве, покупали на сайтах-аукционах, заказывали в цифровых коллекциях зарубежных архивов.

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"В Киеве фото были не подписаны. Пришлось привлекать историков для идентификации техники и оружия, локаций, периода. Обращались ко многим иностранным архивам, чтобы получить широкоформатные фото. Но из-за карантина большинство из них не работали, поэтому пришлось пользоваться выставленными на сайтах", - делится Валентина Охлопкова.

Проект профинансировала ОО Blue&Yellow из Литвы. Над выставкой работали дизайнер Патрик Кассанелли, консультант военный историк, преподаватель Национального университета обороны Украины им. Ивана Черняховского Ростислав Пилявец и сотрудник Института национальной памяти Максим Майоров.

Автор: Тарас Подолян Во время Второй мировой войны США поставляли в СССР автомобили, самолеты, оружие, корабли, продукты питания, медикаменты и одежду

"Выставкой благодарим странам, которые пришли на помощь Украине в борьбе с нацизмом 80 лет назад и так же помогают в настоящее время в борьбе с российским агрессором. Также надеемся установить справедливость. Получив большое количество техники и продовольствия от США в Советском Союзе врали о собственные силы", - добавляет исследовательница.

Выставка "Ленд-лиз - оружие победы. Что замалчивали советская пропаганда" будет действовать до октября 2021 года. Осмотреть можно на Контрактовой площади, сквер № 3, между выходом из метро на ул. Спасской и памятником Григорию Сковороде.

Автор: Тарас Подолян Во время Второй мировой войны США поставляли в СССР автомобили, самолеты, оружие, корабли, продукты питания, медикаменты и одежду

22 июня 1941 году в 3:15 после артиллерийской и авиационной подготовки немецкие войска перешли границу СССР. Через 45 мин. министр иностранных дел Германии Иоахим Риббентроп вручил советскому послу в Берлине ноту об объявлении войны, а через 1,5 ч. немецкий посол в Москве сделал аналогичное заявление министру иностранных дел Вячеславу Молотову. В тот же день войну СССР объявили Италия и Румыния, в следующем - Словакия, 25 июня - Финляндия, а 27 июня - Венгрия. До 1 декабря 1941 года немецкие войска продвинулись вглубь территории СССР на 800-1200 км и захватили Прибалтику, Молдавию, Белоруссию, Украину и значительную часть России. Низкая боеспособность и неготовность Красной армии к войне, игнорирование Сталиным предупреждений разведывательных служб о плане германского вторжения привели к потере Советским Союзом важных сырьевых, производственных и продовольственных районов, смерти миллионов гражданских. Наступление врага удалось остановить только на линии Ленинград - Москва - Ростов-на-Дону.