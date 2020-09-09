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среда, 09 сентября 2020 01:13

Мангал и ножи - нашли стоянку первобытных людей

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Мангал и ножи - нашли стоянку первобытных людей
В Карелии нашли древнее поселение. Фото: РАН

У Ладожского озера в Карелии на месте древнего ледника нашли доисторическое поселение людей.

Перед строительством дороги исследовали 2200 кв.м территорий. Стоянки расположены возле села Ууксу на берегу реки Ууксунйоки. Относятся к VII-II тыс. до нашей эры, передает РАН.

"Эти стоянки были заселены в то время, когда уровень Ладоги еще не снизился до современного уровня, но в то же время здесь уже не было ледников и сформировалась флора и фауна, похожая на современную. Рос хвойный лес, в которых водились звери, из которых главным промысловым зверем, скорее всего, был лось, а в реках было множество рыбы", - рассказал научный руководитель Уксинского отряда Северной экспедиции ИА РАН Дмитрий Ожерельев.

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Обнаружили остатки жилища с очагом в центре, которое трижды перестраивали. Особенности его конструкции свидетельствуют о длительном существовании поселения. Люди могли жить в доме сезонно.

Археологи нашли более 6 тыс. различных предметов. Обнаружили ножи, резцы, скребки, мотыги, шлифованные тесла и прочее.

В Дагестане житель с. Уркарах обнаружил во дворе своего дома катакомбы начала раннего средневековья. Нашел в подземельях кувшины, предметы быта и человеческие кости.

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