Пропаганда постоянно пугала людей "врагами народа". Фото: histrf.ru

25 декабря 1958 в СССР отменили понятие "враг народа".

Максимальный срок заключения уменьшили с 25 до 15 лет.

Выражение "враг народа" появилось во времена Великой французской революции. В СССР его употребляли со времен октябрьского переворота. Оно появилось в Конституции СССР 1936 года. Врагами народа объявляли людей, которые разворовывали социалистическую собственность.

Врагом народа могли объявили любого. Пропаганда распространяла мнение о том, что на государство постоянно кто-то хочет посягнуть. Работников предприятий часто обвиняли во вредительстве по сфальсифицированным доносам. Врагами народа объявляли крестьян, которые прятали еду и выступали против коллективизации.

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В статье 58-8 Уголовного Кодекса СРСР появился термин "член семьи врага народа". Родственников репрессированных висилялы в Сибирь и в Казахстан.

15 декабря 1934 в подвале бывшего Института благородных девиц Киева, ныне - Октябрьский дворец, чекисты расстреляли 28 невинных украинцев. Их обвинили в участии в вымышленном объединении националистов.