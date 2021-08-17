Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом

Внимание мира приковано к ситуации в Афганистане. После вывода войск США, власть захватил радикальный исламистский движение "Талибан".

История Афганистана богата войны и восстания. Gazeta.ua разобралась с особенностями тамошнего развития, установила кто и на сколько успешно боролся за эту территорию.

Первыми из известных властелинов на территорию Афганистана пришли древнеперсидские цари династии Ахеменидов в первой половине I тыс. до н.э. Тогда здесь жили люди, которые исповедовали зороастризм - древнее пророческое вероучения, в основе которого находится проповедь древнеиранского пророка Заратустры. Тот жил в городе Балх на севере современного Афганистана.

Крупнейшим этносом были пуштуны, считаются титульной нацией государства. Наряду с ними жили таджики и хазарейцы - потомки монгольских, тюркских и иранских племен. Меньше - узбеков и туркмен.

Александр Македонский

В 330-329 годах до н.э. территорию Афганистана завоевал Александр Македонский. Он разбил династию персидских царей Ахименидов. Тогда же женился на Роксане, дочери своего бывшего противника, бактрийского вождя Оксиарта. Так стремился склонить на свою сторону знать восточных областей Персидского государства. По дороге на восток Александр основывал города, давая почти всем им названия Александрия. Среди них современный город Герат в Афганистане.

После распада империи Александра Македонского, Афганистан стал частью государства Селевкидов - македонской династии. Их сменили другие выходцы из Европы во главе с военачальником Диодотом. Под их управлением возникло Греко-бактрийское царство. Это государство сочетало греческую и индийскую культуры.

Скифы

Восточные скифы - саки, вытеснили из Афганистана потомков администрации Александра Македонского в конце II в. до н. е.

Сразу после них пришел кочевой народ из Восточной Азии - юэчжи. Они в I в. до н. е. основали Кушанское царство. Оно контролировало среднюю участок легендарного Шелкового пути и имел возможность получать значительные доходы от торговли. Царство мало дипломатические отношения с Римом и Китаем-Хань.

Белые гунны

В V в. терниторию Афганистана покорили эфталиты или белые гунны. Они не имели городов и письменности, жили в войлочных палатках. Китайцы, иранцы и индийцы писали о нападениях эфталитов.

В 485-м заставили Персию платить дань. Воевать персам с белыми гуннами пришлось до 557 года, когда их одолел царь Хосров I.

Потеряв много сил в войнах, белые гунны попали под власть Сасанидов - монархического зороастристрийского государства в Иране.

Наибольшего расширение границ империи Сасанидов достигла во время правления Апарвеза "Победоносного". Включала земли нынешних Ирана, Ирака, Азербайджана, Армении, Афганистана, восточную часть современной Турции и части нынешних Индии, Сирии, Пакистана.

Автор: Getty images Паломники в Кабуле, 1689 год

Арабский халифат

В середине VII века империю Сасанидов уничтожил и поглотил Арабский халифат. Началась исламизация афганцев. Арабы повсеместно поднимали культуру выращивания сельскохозяйственных растений, занимались мелиорацией, распространяли технические изобретения.

Постепенно перенимали культурные достижения покоренных народов. Государственным языком Халифата стал арабский, повсеместное применение которого ускорило взаимный обмен знаниями между удаленными покоренными культурами, она стала языком науки и литературы для ученых разных народов.

Потомки Тамерлана

С конца XIV в. территория Афганистана оказалась под властью тюркского правителя Тамерлана, происходившего из тюркизованого монгольского племени барлас. Он основал династию Тимуридов.

Тамерлан принимал меры для поднятия благосостояния других земель государства, преимущественно пограничных. 1398-го провели оросительный канал в Афганистане.

Государство Тимуридов существовало в Иране и Индии с 1370 по 1858 год. Центром был город Самарканд - теперь Узбекистан.

Предшественница современного Афганистана

В 1747-1818 годах на землях Афганистана возникло независимое государство Дуррани. Это пуштунское государство, включавшее территорию современных Афганистана, Пакистана, северо-восточную часть Ирана и западную часть Индии. Центром стал Кандагар. Инициатор - полководец Ахмед-шах Дуррани.

При его преемниках империя распалась на ряд самостоятельных княжеств - Пешаварское, Кабульское, Кандагарское и Гератское.

Именно Дурранийскую империю считают предшественницей современного государства Афганистан.

Автор: Getty images Афганские воины, 1860 год

"Большая игра" России и Англии

Российская империя в начале XIX века расширила свое влияние в Средней Азии и на Кавказе. Их интересы столкнулись с англичанами, которые намеревались увеличить территорию Британской Индии. Лондон уже начал войны с раздробленными афганскими княжествами.

В 1801 году российский император Павел I поддержал идею французского правителя Наполеона Бонапарта о совместном походе против британцев в Индию. В Среднюю Азию отправили 20 тыс. казаков. В том же году Павла I убили и они получили приказ вернуться.

В 1837-м в Кабуле появился русский посланник, который быстро вошел в доверие к эмиру Досту Мухаммеду и подписал выгодный для России договор. Под давлением Великобритании его разорвали.

В декабре 1838 года Великобритания ввела войска в пределы Афганистана и посадила на кабульский престол пробританского шаха Шуджа. В ноябре 1841-го его сбросили, а британцев выгнали из страны.

"Нашими войсками московиты должны быть выдавлены из Средней Азии и сброшены в Каспийское море", - писал премьер-министр Великобритании Бенджамин Дизраэли в письме к королеве Виктории. Убедил ее принять титул "императрицы Индии". В черте Индийской империи был и Афганистан.

В 1878-м Россия выиграла войну против Турции. Великобритания испугалась, что россияне захватят Стамбул. Тогдашний эмир Афганистана Шир-Али-хан принял российское посольство с почестями. Пообещал не пускать в страну британцев в обмен на помощь. Британцы узнали об этом и начали наступление. Эмиру Али-хану не удалось наладить сопротивление и бежал в Россию. Его сын Якуб-хан отказался от сопротивления и подписал мир с Великобританией.

Независимость Афганистана

В начале XX в. среди афганцев начали распространяться идеи объединения. Новый эмир Аманула-хан после коронации 29 февраля 1919 года сразу объявил о независимости от Великобритании. Это привело к новой войне, в которой афганцы победили. Лондон признал их независимость.

Аманула-хан пытался модернизировать страну. Для этого требовал больших денег. Поднял налоги. Также приказал афганцам носить европейскую одежду. Газеты публиковали фото его жены без чадры. Это вызвало возмущение простых людей и привело к восстанию пуштунских племен в 1928-1929 годах. Их возглавил дезертир Хабибула Калакан. Он повел повстанцев на Кабул и 29 мая 1929 года захватил власть.

В сентябре против него выступил Надир-хан, бывший министр обороны. При поддержке англичан он в 1933 году поставил королем своего сына Захир-шаха. В стране появилась свободная пресса и парламент.

"В Коране нигде не сказано, что Аллах против научно-технического прогресса, так почему с ним надо бороться?" - говорил тот.

Автор: Getty images Захир Шах во время парада к годовщине независимости. 1941

Перевороты

В ночь с 16 на 17 июля 1973 года в Афганистане произошел военный переворот. Его возглавил бывший премьер-министр генерал Мухаммед Дауд. Он повалил монархию, распустил парламент и запретил политические партии. Идеологией его правления была смесь пуштунского национализма и социализма в экономике. В стране национализировали банки и некоторые частные предприятия.

27 апреля 1978 года режим Дауда повалили леворадикалы. Революцию возглавил левый политик Хафизула Амин. Он проводил жесткие чистки, из-за чего нажил себе врагов. Афганцы боялись за свою жизнь. Амин искал поддержки в США и пренебрегал позицией СССР. В Кремле его считали слишком радикальным и ненадежным.

В декабре 1979 года спецподразделение КГБ СССР напало на президентский дворец в Кабуле и убил президента Амина. Заменили марионеточным правительством более управляемого Кармаля Бабрака. Председатель КГБ Юрий Андропов и другие политики нажали на генсека Леонида Брежнева и тот подписал приказ о вводе советских войск в Афганистан.

Войска СССР пытались победить моджахедов, но не удалось. В 1989 году СССР вывел солдат. В Афганистане началась гражданская война.

Автор: Getty images Советский военный в Афганистане

Пуштуны у власти

27 апреля 1992-го отряды исламской оппозиции вошли в Кабул. Пуштунский исламский лидер Себгатулла Моджаддеди стал президентом. Страну объявили Исламской государством Афганистан. Отменили все законы, противоречащие исламу. Закрыли университет и все развлекательные заведения, в госучреждениях ввели обязательные молитвы, запретили все антирелигиозные книги и алкоголь, урезали права женщин.

Талибы

Страна была сильно разделена по этническим признакам, центральная власть слабела. Среди пуштунов зародилось движение "Талибан". Это слово в переводе с пуштунского означает "ученики". Движение основали 30 студентов мусульманской духовной школы города Кандагар во главе с муллой Мухаммедом Омаром. Их идеология базировалась на исламском фундаментализме и неприятии всего западного. Талибов финансировал Пакистан и Саудовская Аравия.

В 1994 году Кабул перешел под власть одного из полевых командиров Ахмада Шаха Масуда. Он попытался установить мир и начать процесс объединения государства. Но талибы отказались поддержать его.

27 сентября 1996 года талибы без боя взяли Кабул и основали Исламский Эмират Афганистан. Они контролировали большую часть страны. Лишь на севере оставалось оппозиционная группировка Северный альянс. Состояла в основном из таджиков и узбеков.

Талибы установили жесткий режим исламского права. Женщин обязали носить паранджу, они не имели права выходить из дома без сопровождения мужчины, работать и получать образование до восьми лет. Запрет на работу больше всего ударил по ним, потому что в стране было много вдов. За нарушение женщин били плетьми и казнили. Был случай, когда женщине отрезали большой палец за ношение лака на ногтях. Также талибы наказывали мужчин, которые давали работу женщинам.

Автор: Getty images Район под контролем талибов, 2001 год

Всех мужчин обязали носить бороду. Воров наказывали отрезанием руки или ноги. У государства не было гимна, так как талибы запретили музыку.

Сами талибы оправдывали свой режим установлением порядка. Будто бы простым людям лучше жилось под их правлением, чем с полевыми командирами.

У талибов получил приют лидер террористической организации "Аль-Каиды" Усама бин Ладен после взрывов у посольств США в столицах Танзании Дар-эс-Саламе и Кении Найроби 7 августа 1998 года. США установили его причастность к теракту и объявили в розыск.

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США

После терактов 11 сентября 2001 года в США Белый дом решил начать полномасштабную военную операцию против талибов. Американцев поддержали в НАТО.

Нанесли поражение "Талибану" и отстранили от власти. Создали Временное правительство Афганистана. После проведения выборов 2004 года возникло постоянное правительство Хамида Карзая. В боевых действиях погибло до 40 тыс. талибов, их сторонников и более 20 тыс. членов коалиции.

В 2014 году США объявили, что достигли своих задач. Началось постепенное сокращение военного присутствия. Иностранцы взялись помогать Афганской народной армии наращивать силы.

После полного вывода американских войск в июле 2021-го, талибы начали захватывать власть.

На фоне вывода войск США из Афганистана талибы захватили несколько провинциальных центров и в конце концов вошли в столицу Кабул. В Талибан заявили, что "война в Афганистане закончилась" и призвали международное сообщество к мирным отношениям. По меньшей мере пять человек погибли в аэропорту Кабула, когда сотни людей пытались силой проникнуть в самолеты, вылетающие из афганской столицы. Тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабула, пытались бежать из страны после перехода власти к "Талибана", контроль над аэропортом взяли силы США. Из Афганистана украинским самолетом вывезли почти 80 человек, в том числе 8 украинцев.