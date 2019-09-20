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пятница, 20 сентября 2019 07:00

Любовь на фоне войны: представили увлекательный исторический роман
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«Калина Січена» - книга об истории любви и становлении личности девушки
Фото: Оксана Княжик
«Калина Січена» - книга об истории любви и становлении личности девушки
«Калина Січена» - книга об истории любви и становлении личности девушки
«Калина Січена» - книга об истории любви и становлении личности девушки
«Калина Січена» - книга об истории любви и становлении личности девушки

Писательница Мария Лавренюк представила на Форуме издателей во Львове свой новый исторический роман под названием "Калина січена".

В романе описаны события, обычаи и даже неизвестные факты времен Второй мировой войны.

Эта книга - история любви и становления личности девушки, которая стала жертвой противостояния идеологий, наций, миров.

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"Роман я начинала писать схематично, - говорит Мария Лавренюк. - Литературы об исторических событиях на наших землях в период Второй мировой очень мало. Но я читала много книг и по ним воспроизводила сюжет. События в книге разворачиваются на Кременетчине и Шумщини, это Тернопольская область, а о тех землях мало написано. О каждом герое своего романа, которого принимала как прототип, я искала воспоминания. Главная героиня Вера является прототипом моей соседки бабы Веры, которая почти каждый вечер рассказывала мне как она жила в молодые годы, о своей любви Павле".

Название романа созвучно с песней "Січена калина січена, уже наша дівчина звінчана".

"К этой песне я сделала такую ​​параллель в романе и фамилию героини придумала Калинюк. Еще описываю там много неизвестных битв или фактов, например случай, когда НКВД окружили мирное население в лесу и просто их там убили всех. И таких примеров много нахожу в литературе и не только ".

На Форуме издателей во Львове презентовали книгу о городе Броды на Львовщине. Она называется "Броды. Пограничний галицкий город в длинном XIX столетии".Автором стал исследователь из Австрии Бэррис Куцмани. Книга рассказывает о том, что происходило в Бродах и каким был город в XIX веке.

Автор: Оксана Княжик
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