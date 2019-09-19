 
Ексклюзивы
1/5
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 684
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
Просмотров: 1206
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Просмотров: 837
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 3375
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Просмотров: 297
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Просмотров: 1017
Украина исчезает с радаров Совета Безопасности ООН - Безсмертный
Украина исчезает с радаров Совета Безопасности ООН - Безсмертный
Просмотров: 2079
Назвали семь вызовов, которые будут влиять на Украину в ближайшие годы
Назвали семь вызовов, которые будут влиять на Украину в ближайшие годы
Просмотров: 900
Живем в российском нарративе - Безсмертный про обмен пленными
Живем в российском нарративе - Безсмертный про обмен пленными
Просмотров: 783
Покатились в пропасть непрофессионализма - Виктор Терен о действующем парламенте
Покатились в пропасть непрофессионализма - Виктор Терен о действующем парламенте
Просмотров: 360
Фото
Все фото
5
5
5
22
6
Центр торговли и первый форпост дорогой на запад: презентовали книгу о городе на Львовщине
Центр торговли и первый форпост дорогой на запад: презентовали книгу о городе на Львовщине
Какой будет поддержка государства в книжной сфере
Какой будет поддержка государства в книжной сфере
Алла Горская и Иван Светличный как идеалы для подражания: к юбилею шестидесятников презентовали альбомы
Алла Горская и Иван Светличный как идеалы для подражания: к юбилею шестидесятников презентовали альбомы
820 событий, 1000 участников и 40 локаций - стартовал 26 Book Forum
820 событий, 1000 участников и 40 локаций - стартовал 26 Book Forum
В Мексике покажут украинское искусство о войне
В Мексике покажут украинское искусство о войне
Видео
Все видео
На Донбассе пройдет допримьерний показ фильма "Толока"
На Донбассе пройдет допримьерний показ фильма "Толока"
"Запрещенный": фильм о Стусе собрал почти 5 млн грн
"Запрещенный": фильм о Стусе собрал почти 5 млн грн
Создали рейтинг лучших мини-сериалов последние 10 лет
Создали рейтинг лучших мини-сериалов последние 10 лет
Вышел официальный трейлер фильма-претендента на "Оскар"
Вышел официальный трейлер фильма-претендента на "Оскар"
Netflix выпустит фильм по мотивам "Во все тяжкие"
Netflix выпустит фильм по мотивам "Во все тяжкие"
Интервью
1/5
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 3375
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4977
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1692
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31140
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 сентября 2019
1 Просмотров: 1125
Кавуни
За сезон я можу не скуштувати жодної дині. Але кавун у хаті має бути щодня. Це почалося з материних оповідань про педагогічну практику. Студенткою її ...
четверг, 19 сентября 2019 08:48

Центр торговли и первый форпост дорогой на запад: презентовали книгу о городе на Львовщине
5

  Комментировать

Исследователь из Австрии Бэррис Куцман презентовал книгу о городе Броды на Львовщине
Фото: Оксана Княжик
Исследователь из Австрии Бэррис Куцман презентовал книгу о городе Броды на Львовщине
Исследователь из Австрии Бэррис Куцман презентовал книгу о городе Броды на Львовщине
Исследователь из Австрии Бэррис Куцман презентовал книгу о городе Броды на Львовщине
Исследователь из Австрии Бэррис Куцман презентовал книгу о городе Броды на Львовщине

На Форуме издателей во Львове презентовали книгу о городе Броды на Львовщине. Она называется "Броды. Пограничний галицкий город в длинном XIX столетии".

Автором стал исследователь из Австрии Бэррис Куцмани. Книга рассказывает о том, что происходило в Бродах и каким был город в XIX веке.

Книга - это диссертационное исследования Бэрриса Куцмани. В 2012 г. она впервые вышла на немецком языке, затем перевели на английский, а в этом году и на украинском языке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Все евреи разные" - презентовали уникальный путеводитель по Львову

"Впервые заинтересовался Бродами, когда посетил их с университетской экскурсией, - говорит Бэррис Куцмани. - Решил, что буду исследовать историю и напишу о ней. Я исследовал экономически историческое положение города. Оказывается, что в те времена здесь была хорошо развита торговля, Броды были знаменитым транспортным узлом. Интересно, что те, кто ехали на восток называли его последним рубежом, а те, кто на запад - первым форпостом. Исследовал и политические институты, конфессиональное развитие, общественные группы, образовательные учреждения, социальные проблемы, национальные движения и повседневно-исторические темы. В последней части сосредоточил внимание на общем восприятии австрийских Брод, которое я исследую на основании путевых заметок, литературных произведений, а также ментальных и реальных мест памяти ".

Автор отмечает, что сейчас Броды, по сравнению с теми временами, находятся в упадке, город почти не развивается.Книгу издали в издательстве "Летопись", перевел ее Владимир Каменец.

"У нас как раз возникла идея, что било бы неплохо издать что-то локальное и интересное, - говорит директор издательства Михаил Комарницкий. - Вдруг через некоторое время позвонил Куцман и предложил выдать и перевести свой труд о Бродах. Мы с радостью согласились ".

Броды были одним из крупнейших торговых центров Австро-Угорщини.1779 года городу предоставили "статус свободного торгового города" по образцу портовых городов империи, в частности Триеста, то есть все товары, находящиеся транзитом через территорию города освобождались .от уплаты пошлины. Этой привилегией предполагалось также прокладки почтового тракта из Бродов в Киев.

Автор: Оксана Княжик
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Центр торговли и первый форпост дорогой на запад: презентовали книгу о городе на Львовщине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
сентября

На древней мумии нашли множество татуировок

Самое читаемое
Пожар в имении Гонтаревой: вид дома до и после
Пожар в имении Гонтаревой: вид дома до и после
8
 Просмотров: 64239
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк Просмотров: 55746
Дед сдает: в сети высмеяли Путина
Дед сдает: в сети высмеяли Путина 1 Просмотров: 30081
Трепанация черепа и инъекции гормонов: страшные подробности болезни Заворотнюк
Трепанация черепа и инъекции гормонов: страшные подробности болезни Заворотнюк Просмотров: 21997
Таксист умер во время интима (18+)
Таксист умер во время интима (18+)
3
 Просмотров: 21006
Культура
Какой будет поддержка государства в книжной сфере
Какой будет поддержка государства в книжной сфере
5
 Просмотров: 36
На Донбассе пройдет допримьерний показ фильма "Толока"
На Донбассе пройдет допримьерний показ фильма "Толока"
 Просмотров: 198
Алла Горская и Иван Светличный как идеалы для подражания: к юбилею шестидесятников презентовали альбомы
Алла Горская и Иван Светличный как идеалы для подражания: к юбилею шестидесятников презентовали альбомы
5
 Просмотров: 81
820 событий, 1000 участников и 40 локаций - стартовал 26 Book Forum
820 событий, 1000 участников и 40 локаций - стартовал 26 Book Forum
22
 Просмотров: 540
В Мексике покажут украинское искусство о войне
В Мексике покажут украинское искусство о войне
6
 Просмотров: 207
Больше всего комментируют
11
"Не понимаю политического курса новой власти" - журналист отказался работать у Зеленского
9
Озвучили "формулу Зеленского" по освобождению Донбасса
6
Одну из самых сильных санкций мы еще не применяли и Россия это хорошо знает – поверенный США в Украине
3
Порошенко снова не пришел на допрос
2
Охрана кума Путина захватила 11 тыс. "квадратов" на Трухановом острове – СМИ
Голосов: 463
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua