Центр торговли и первый форпост дорогой на запад: презентовали книгу о городе на Львовщине

Фото: Оксана Княжик

На Форуме издателей во Львове презентовали книгу о городе Броды на Львовщине. Она называется "Броды. Пограничний галицкий город в длинном XIX столетии".

Автором стал исследователь из Австрии Бэррис Куцмани. Книга рассказывает о том, что происходило в Бродах и каким был город в XIX веке.

Книга - это диссертационное исследования Бэрриса Куцмани. В 2012 г. она впервые вышла на немецком языке, затем перевели на английский, а в этом году и на украинском языке.

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"Впервые заинтересовался Бродами, когда посетил их с университетской экскурсией, - говорит Бэррис Куцмани. - Решил, что буду исследовать историю и напишу о ней. Я исследовал экономически историческое положение города. Оказывается, что в те времена здесь была хорошо развита торговля, Броды были знаменитым транспортным узлом. Интересно, что те, кто ехали на восток называли его последним рубежом, а те, кто на запад - первым форпостом. Исследовал и политические институты, конфессиональное развитие, общественные группы, образовательные учреждения, социальные проблемы, национальные движения и повседневно-исторические темы. В последней части сосредоточил внимание на общем восприятии австрийских Брод, которое я исследую на основании путевых заметок, литературных произведений, а также ментальных и реальных мест памяти ".

Автор отмечает, что сейчас Броды, по сравнению с теми временами, находятся в упадке, город почти не развивается.Книгу издали в издательстве "Летопись", перевел ее Владимир Каменец.

"У нас как раз возникла идея, что било бы неплохо издать что-то локальное и интересное, - говорит директор издательства Михаил Комарницкий. - Вдруг через некоторое время позвонил Куцман и предложил выдать и перевести свой труд о Бродах. Мы с радостью согласились ".

Броды были одним из крупнейших торговых центров Австро-Угорщини.1779 года городу предоставили "статус свободного торгового города" по образцу портовых городов империи, в частности Триеста, то есть все товары, находящиеся транзитом через территорию города освобождались .от уплаты пошлины. Этой привилегией предполагалось также прокладки почтового тракта из Бродов в Киев.