Лошадь с рыбьим хвостом и кентавр с топором - раскопали стелу, которой 1200 лет

В Шотландии раскопали стелу пиктов длиной 1,5 м. Ее обнаружили неподалеку раннехристианской церкви. На ней высечены мифические животные - гиппокамп и кентавр. Возраст находки оценивается в 1200 лет.

Ширина артефакта составляет 60 см. Высота - 20. Исследователи убеждены, что стела сохранилась не в полном объеме. Сначала ее длина составляла около 2,4 м., сообщает zn.ua

Автор: nosas.co.uk Стелу пиктов использовали, как надгробную плиту в XVIII в.

Фигура кентавра держит в руках топор. Рядом с ним находится гиппокамп - лошадь с рыбьим хвостом. Также рядом находятся быки и воин с головой животного. Он вооружен мечом и щитом. На камне изображены символы, которые периодически встречаются на пиктских захоронениях - двойной диск и z-образный стержень.

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Интересен факт, что камень использовали позже в качестве христианской надгробной плиты XVIII в. Резчик стараясь не повредить рисунки создал надписи Хью Маколей и Александр Маколей 2 января 1796-го. Вероятно оба родственника погибли вместе.

С обратной стороны, возможно, находится классический христианский крест. За весь период истории Шотландии нашли около 50 подобных камней.

Пикты - конфедерация племен, населявших северную и восточную часть современной Шотландии. В литературных источниках они упоминаются с конца античности и до X в. н.э. До VI в. на территории Шотландии существовало несколько королевств пиктов и скотов, а в IX в. они объединились в единое королевство под управлением короля скотов. Постепенно гэльский язык вытеснил пиктский и примерно в XI в. они полностью смешались со скоттами.