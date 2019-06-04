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вторник, 04 июня 2019 23:13

Показали, как выглядел форт исчезнувшего народа

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Показали, как выглядел форт исчезнувшего народа
В Шотландии нашли крепость пиктов. Фото: hronika.info

Ученые создали трехмерную реконструкцию древнего пиктского форта, который существовал в III-IV веках.

Укрепление было построено на вершине скалы на восточном побережье Шотландии, сообщает Хроника.инфо.

Племена пиктов населяли территорию современной Шотландии с периода античности до Х века. До VI века на территории Шотландии существовало несколько королевств пиктов и скоттов. В IX веке они объединились под управлением короля скотов Кеннета I в единое королевство. В XI веке пикты полностью ассимилировались с скоттами.

В XIX веке подростки нашли на утесе камни с пиктскими символами. В 2015 году археологи начали исследование на скалы.

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В пиктском поселении ученые обнаружили остатки крепостной стены и руины каменных домов.

В Шотландии археологи обнаружили крепость возрастом 1 тыс лет. Форт построили пикты. Древний народ, который жил в Британии до кельтов.

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Дата
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Голосов: 300
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
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