Показали, как выглядел форт исчезнувшего народа

В Шотландии нашли крепость пиктов. Фото: hronika.info

Ученые создали трехмерную реконструкцию древнего пиктского форта, который существовал в III-IV веках.

Укрепление было построено на вершине скалы на восточном побережье Шотландии, сообщает Хроника.инфо.

Племена пиктов населяли территорию современной Шотландии с периода античности до Х века. До VI века на территории Шотландии существовало несколько королевств пиктов и скоттов. В IX веке они объединились под управлением короля скотов Кеннета I в единое королевство. В XI веке пикты полностью ассимилировались с скоттами.

В XIX веке подростки нашли на утесе камни с пиктскими символами. В 2015 году археологи начали исследование на скалы.

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В пиктском поселении ученые обнаружили остатки крепостной стены и руины каменных домов.

В Шотландии археологи обнаружили крепость возрастом 1 тыс лет. Форт построили пикты. Древний народ, который жил в Британии до кельтов.