Лидеру ОУН посвятили монету

Фото: НБУ

Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету "Евгений Коновалец" 9 июня.

Монета имеет номинал 2 грн. Она продолжит серию "Выдающиеся личности Украины", сообщили на сайте НБУ.

"Монета посвящена военному и политическому деятелю, личности, которая символизирует преемственность украинской национально-освободительной борьбы, - Евгению Михайловичу Коновальцу", - заявили в НБУ.

На аверсе изобразили символику подразделения Сечевых стрельцов, которыми руководил Коновалец во время освободительной борьбы. Поместили его цитату: "Будем иметь силу, тогда выйдем победно из худшего бедствия и получим все, что нам надо".

На реверсе монеты изобразили портрет Евгения Коновальца, слева от него есть надпись ОУН и стилизованный трезубец с мечом.

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Монету разработали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук и скульптор Владимир Атаманчук.

Всего выпустили 35 тыс. таких монет.

Конгресс представителей националистических организаций завершил работу в Вене 3 февраля 1929. Участники провозгласили об объединении и создании Организации украинских националистов, а ее первым председателем избрали полковника Евгения Коновальца.