Лидеру националистов дали пожизненное

Террористические действия членов ОУН были спровоцированы политикой пацификации ("принуждения к миру"), которую проводило правительство Второй Речи Посполитой на украинских территориях Фото: wikipedia

Варшавский судебный процесс над 12-ю членами ОУН начался 18 ноября 1935-го и продолжался до января следующего года. Украинцы отказались свидетельствовать на польском языке.

На скамье подсудимых студентов находился и краевой проводник организации 26-летний Степан Бандера.

Участников процесса обвиняли в принадлежности к ОУН, подготовке покушения и убийстве в 1934-м министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого. Его должен был взорвать но застрелил из пистолета член ОУН Григорий Мацейко. Он избежал суда и скрылся в Чехословакии.

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Несмотря на попытки украинских адвокатов добиться смягчения приговора, Степана Бандеру - заказчика, Николая Лебедя - организатора, Ярослава Карпинца - конструктора бомбы приговорили к смертной казни. Впоследствии ее заменили на пожизненное заключение в связи со смертью Юзефа Пилсудского. Другие получили от 7 - 18 лет заключения.

День оглашения приговора украинская общественность объявила днем ​​национальной скорби. Но из-за начала через несколько лет Второй мировой войны ни один из них не находился в заключении определенный им срок.

3 февраля 1929 в Вене завершил работу Конгресс представителей националистических организаций, где было провозглашено создание Организации украинских националистов во главе с полковником Евгением Коновальцем. Организаторы озвучили общие мировоззренческие основы, политическое видение текущей ситуации и формы деятельности.