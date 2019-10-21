Лицо застывшее во времени: раскопали стелу, которой 5 тыс. лет

Человекоподобную каменную глыбу нашли у поселка Городкивка Винницкой области. Ей около 5 тыс. лет.

"Недавно у курганной группы, вблизи Городкивки наткнулись на большую каменную плиту. Внимательнее рассмотрев ее, заметили необычную форму камня, верхняя часть имеет очертания лица человека, вернее, правой половины. Фото находки прислали ученым - специалистам по археологии. Ответ подтвердил догадку: это антропоморфная стела бронзового века, вернее, правая, большая ее часть. Такие стелы устанавливали на вершинах курганов ". - рассказала краевед Валентина Гижко, передает Vinnytsia PP.

Стелу изготовили в эпоху бронзы - III - II тыс. до н.э. Ее вспахали в ходе сельскохозяйственных работ. Находку планируют передать в фонды будущего музея поселка Городкивка или в другой музей.

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Автор: facebook Антропоморфными стелами украшали могильники-курганы

Археологи обнаружили поселение IX в. до н.э. в Киеве. Считают, что принадлежит представителям чернолесской культуры бронзового и раннего железного веков (X - VIII вв. до н.э.) Названа в честь места первого открытия - урочища Черный Лес возле реки Ильгунец в Кировоградской области. Занимались преимущественно земледелием.