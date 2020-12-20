Лавра начала издавать книги

"Часослов" имел 214 листов. Фото: wikimedia.org

В Киево-Печерской лавре 20 декабря 1616-го выдали первую датированную типографией книгу - "Часослов". Это издание литургического обихода, в состав которого входят тексты неизменных ежесуточных молитв - утрени, вечерни, повечирници.

Содержит предисловия от имени архимандрита Киево-Печерской лавры Елисея Плетенецкого и от одного из руководителей типографии Захария Копистенского. Книга имеет 214 листов. Использован шрифт и доски Стрятинской типографии Балабана, которые купили для печерской учреждения.

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Печать книги опрятная, что указывает на опытность и профессиональную подготовку исполнителей. Листы основного текста нумерованные. Печать осуществлена 2-мя красками.

Публикация именно "Часослова" объясняется тем, что книга кроме литургической функции использования при богослужении служила и учебником по обучению грамоте, что указывает на нацеленность типографии и научного кружка лавры на внедрение учебного процесса.

Оригинал "Часослова" хранится в фондах Российской государственной библиотеки в Москве. Оцифрованную книгу можно посмотреть на сайте старопечатных книг.

Печатник Иван Федорович издал сочинение "Хронология" белорусского поэта Андрея Рымши в Остроге 5 мая 1581-го. Публикация стала первым в кириллическом книгопечатании отдельным поэтическим изданием и своеобразным календарем.