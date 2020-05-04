Издали стихотворную историю церкви

Иван Федорович работал у князя Константина Василия Острожского. Напечатал Букварь, Новый Завет и Псалтирь, Острожскую Библию Фото: opoccuu.com

Печатник Иван Федорович издал сочинение "Хронология" белорусского поэта Андрея Рымши в Остроге 5 мая 1581-го. Публикация стала первым в кириллическом книгопечатании отдельным поэтическим изданием и своеобразным календарем.

На одноаркушевой открытке было стихотворение "Ко­торого ся месяца, што за старых веков деело короткое опісаніе". В нем рассказывалась история библейских событий или одного из выдающихся церковных праздников по месяцам. Начинался стих из сентября, когда и начинался церковный год.

Месяца написаны тремя языками: по-латыни, на древнееврейском и народном разговорном языке, что употреблялся на территории Украины и Беларуси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Зависть и ненависть погнала нас" - как появилась первая печатная книга в Украине

Месеца генуара, по гебрейску тебет, просто сычень.

Чужоземъские мудърцы Христа привитали,

злато, ладан и миру, як пану, дали.

генуара 6 дня.

Вероятно, открытка была предназначена для младших учеников Острожской школы. Они заучивали названия месяцев и библейские события, знакомились с стихосложением. Пометки об участии Федорова в печатание нет, но ее подготовили в Острожской типографии в один год с Острожской Библией - первым полным изданием Священного писания на церковнославянском языке. Поэтому участие первопечатника не оставляет у исследователей сомнений.

7 марта 1573 года печатник Иван Федоров основал во Львове первую в Украине типографию, о существовании которой точно известно историкам. Во всех его украинских книгах, а также в первобытных документах, освещающих деятельность и быт печатника, фамилия Федоров не упоминается ни разу. Сам же Иван Федоров в изданиях, выпущенных в Украине, называет себя так: "Иван Федорович Москвитин", "Иван Федорович печатник Москвитин", "Иван Федорович печатник из Москвы".