Ладанка и ложка - в поле раскопали могилу солдата

Фото: Facebook

В Пулинском р-не Житомирской обл. группа археологов историко-патриотического объединения "Поиск" обнаружила захоронение красноармейца.

"Удалось найти одного солдата РККА, погибшего в июле 1941-го года. Воин на глубине 50 см, почва очень сильно повредила остатки, уничтожив все кроме ног, рук и черепа", - говорится в сообщении объединения на Facebook.

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Вместе с погребением нашли станок для бритья, комплект лезвий, противогаз, монеты 30-х годов. В сапоге была ложка, в кармане лежала ладанка образца 1925 года. В таких медальонах могли носить записки.

В Синельниковском районе Днепропетровской области возле села Кислянка археологи и поисковики начали раскопки советского штурмовика Ил-2. Самолет сбили во время боев в 1943 году.