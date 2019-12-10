 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский наконец понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников о результатах переговоров в Париже
"Зеленский наконец понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников о результатах переговоров в Париже
1 Просмотров: 1611
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 1863
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 720
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 549
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 234
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4410
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 9819
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 20052
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6894
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 396
Фото
Все фото
9
20
14
18
11
Ладанка и ложка - в поле раскопали могилу солдата
Ладанка и ложка - в поле раскопали могилу солдата
Инвестиции и глубокие скважины - как в старину в Украине добывали нефть
Инвестиции и глубокие скважины - как в старину в Украине добывали нефть
Портвейн ведрами и драки за торты: как торговали в конце 1980-х
Портвейн ведрами и драки за торты: как торговали в конце 1980-х
С сетками, серпами и опрыскивателями - как жили португальцы в 1930-1950-х
С сетками, серпами и опрыскивателями - как жили португальцы в 1930-1950-х
Украинские военные провели успешный рейд по тылам врага
Украинские военные провели успешный рейд по тылам врага
Видео
Все видео
Восстановили крыивку УПА
Восстановили крыивку УПА
Наиболее героическая страница военного искусства - создали ролик к годовщине уникальной операции
Наиболее героическая страница военного искусства - создали ролик к годовщине уникальной операции
Вынесли приговор украинскому командиру
Вынесли приговор украинскому командиру
Создали видео об освобождении Крыма украинцами
Создали видео об освобождении Крыма украинцами
Убитую режимом Аллу Горскую называли душой шестидесятников
Убитую режимом Аллу Горскую называли душой шестидесятников
Интервью
1/5
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 1413
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 9819
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2601
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2700
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6894
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 декабря 2019
Просмотров: 693
Без крові
Зранку переглядаю новини. Вважав себе знавцем історії спорту, але ця валить із ніг: "Кров у басейні. Історія найвідомішого матчу з водного поло". ...
вторник, 10 декабря 2019 23:13

Ладанка и ложка - в поле раскопали могилу солдата
9

  Комментировать

В Житомирской области обнаружили захоронение военного
Фото: Facebook
В Житомирской области обнаружили захоронение военного
В Житомирской области обнаружили захоронение военного
В Житомирской области обнаружили захоронение военного
В Житомирской области обнаружили захоронение военного

В Пулинском р-не Житомирской обл. группа археологов историко-патриотического объединения "Поиск" обнаружила захоронение красноармейца.

"Удалось найти одного солдата РККА, погибшего в июле 1941-го года. Воин на глубине 50 см, почва очень сильно повредила остатки, уничтожив все кроме ног, рук и черепа", - говорится в сообщении объединения на Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сотню воинов со всей Украины перезахоронили в одной могиле

Вместе с погребением нашли станок для бритья, комплект лезвий, противогаз, монеты 30-х годов. В сапоге была ложка, в кармане лежала ладанка образца 1925 года. В таких медальонах могли носить записки.

В Синельниковском районе Днепропетровской области возле села Кислянка археологи и поисковики начали раскопки советского штурмовика Ил-2. Самолет сбили во время боев в 1943 году.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ладанка и ложка - в поле раскопали могилу солдата». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Выбрали &quot;Мисс Вселенная 2019&quot;: самые горячие фото титулованной красавицы
Выбрали "Мисс Вселенная 2019": самые горячие фото титулованной красавицы
10
 1 Просмотров: 23080
Доллар стремительно дешевеет
Доллар стремительно дешевеет Просмотров: 21186
Журналисты поймали Тимошенко на лжи
Журналисты поймали Тимошенко на лжи
 1 Просмотров: 19782
Соблазнительная модель Белла Хадид позирует без белья на пляже
Соблазнительная модель Белла Хадид позирует без белья на пляже
6
 Просмотров: 10639
Мошенничество с карточками: как украинцев &quot;разводят на деньги&quot;
Мошенничество с карточками: как украинцев "разводят на деньги" Просмотров: 10413
История
Инвестиции и глубокие скважины - как в старину в Украине добывали нефть
Инвестиции и глубокие скважины - как в старину в Украине добывали нефть
20
 Просмотров: 1827
Восстановили крыивку УПА
Восстановили крыивку УПА
 Просмотров: 315
Защищал и лечил - нашли уникальный амулет
Защищал и лечил - нашли уникальный амулет Просмотров: 180
Историку дали 10 лет за запрещенную литературу
Историку дали 10 лет за запрещенную литературу
 Просмотров: 297
Журнал с обнаженной актрисой на обложке раскупили за день
Журнал с обнаженной актрисой на обложке раскупили за день
 Просмотров: 1197
Больше всего комментируют
11
Протесты на Банковой стали козырем для Путина - Зеленский
6
Зеленский: Разведение войск в Донбассе может занять 6 лет
6
Скандальный "слуга народа" хочет отменить закон о языке
5
"Нормандские переговоры" прервали – Зеленский и Путин уединились
5
Против Порошенко завели дело за государственную измену
Голосов: 455
Голосование Чем закончится встреча Зеленского и Путина?
  • Ничем. Все останется, как есть
  • Украина пойдет на уступки России
  • Путина убедят остановить войну
  • Зеленский согласится вписать особый статус Донбасса в Конституцию
  • Президент поймет, что с Путиным договориться невозможно. На Донбассе начнут строить стену
  • Договорятся по газу, но не по Донбассу
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua