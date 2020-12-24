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четверг, 24 декабря 2020 16:48

Курильница и ожерелье - в музей передали уникальные артефакты сарматов
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Древние находки передали в музей
Фото: nikcenter.org
Древние находки передали в музей
Древние находки передали в музей
Древние находки передали в музей
Древние находки передали в музей

Находки возрастом 2 тыс. лет передала инспекция по охране памятников истории и культуры в Херсонской краеведческий музей.

Артефакты обнаружили во время 3 спасательных экспедиций Института археологии Национальной академии наук Украины, передает nikcenter.org.

В музей передали посуду, украшения, аксессуары и другие находки времен срубной, позднескифской и сарматской культур. Их датируют 1-2 в. до н. э. и 1-2 в. н. э.

"В сезоне 2020 года спасательные экспедиции в Херсонской области проводились на территориях Бериславского и Алешковского районов. Исследовались могильники в местностях, где почва подвержена эрозии, в местностях, где активно проводятся мелиоративные работы, а также там, где часто бывают "черные копатели". На месте скифского города, расположенного у села Красный Маяк Бериславского района, "черными копателями" разорены около 200 могильников", - рассказал заместитель начальника Херсонской областной инспекцией по охране памятников истории и культуры Денис Сикоз.

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Исследователи называют уникальной скифскую двойную курильницу для благовоний. Женщины использовали ее домашних обрядов. Нашли украшения, аксессуары и посуду, привезенные из восточных стран и Греции.

На острове Хортица нашли скифское захоронение возрастом 2,5 тыс. лет. Это первая с 1992 года находка уцелевшего скифского захоронения на острове.

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