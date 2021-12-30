Кубинские революционеры одержали победу

Во время диктатуры Батисты коррупция стала одной из самых больших проблем острова. Фото: www.vintag.es

На Кубе диктатор Фульгенсио Батиста 1 января 1959-го покинул страну и вылетел в Доминиканскую республику. Революционеры братья Кастро одержали победу.

Куба обрела независимость еще в 1898-м, но оставалась под протекторатом США. С 1940-го был у власти Фульхенсио Батиста. После поражения на выборах Батиста уехал в США. В 1952-м совершил военный переворот и провозгласил себя президентом. Отменил ряд политических прав и свобод, включая право на забастовку, ввел жесткую цензуру и массовые политические репрессии.

Вскоре появились оппозиционные группы, избравшие вооруженную борьбу, чтобы попытаться свергнуть диктатора. Ситуация сложилась так, что даже США осудили часть репрессий, развернутых правительством Батисты. Фидель Кастро вместе с соратниками – Раулем Кастро, Эрнесто Че Геварой и Камило Сьенфуэгосом возглавил революционную организацию "Движение 26 июля".

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Кастро был арестован и осужден. Режим Батисты испытал большое международное давление, внутри страны произошло несколько мятежей. Во время диктатуры Батисты коррупция стала одной из самых больших проблем острова. После освобождения из тюрьмы Кастро уехал в Мексику. Там он организовал партизанскую организацию для возвращения на Кубу и борьбы с Батистой. Первые революционеры вошли в Гавану 1 января 1959 года, на рассвете.

Революционеры, как только победили Батисту, создали временное правительство. Основные посты достались президенту Мануэлю Уррутии Ллео и премьер-министру Хосе Миро Кардони. Фидель Кастро занимал должность главнокомандующего вооруженными силами. Впоследствии к власти пришел Фидель Кастро.

19 февраля 2008 года кубинский лидер 82-летний Фидель Кастро передал управление Кубой на 6 лет младшему родному брату Раулю. Руководил страной полвека. За два года до этого перенес операцию на кишечнике. С тех пор он почти не появлялся на публике.