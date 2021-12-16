Крымско-татарский орнамент официально внесли в список наследия ЮНЕСКО

Орьнек был признан частью всемирного наследия. Фото: virtmuseum.uccs.org.ua

Крымско-татарский орнамент Орьнек и факты о нем официально внесли во Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram.

"Только что решение приняли на 16-й сессии во время заседания Межправительственной комиссии в Париже. Это однозначная победа для Украины. Ведь она наглядно свидетельствует, что культура Крыма чрезвычайна и ее необходимо оберегать на международном уровне", - написал он.

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Он поблагодарил бывшего министра Евгения Нищука за начало этой инициативы. И команды Министерства культуры и информационной политики и Министерства иностранных дел - за завершение дела.

Орьнек - это национальный крымско-татарский орнамент, одно из древнейших достижений культуры крымскотатарского народа. Включает в себя комбинацию мелких элементов, преимущественно растительного и геометрического характера симметричного и асимметричного расположения. Основная символика - цветы и деревья в оттенках розового, зеленого, желтого и синего цветов.