Крестьяне выступили против старосты

Криштоф Косинский поднял первое в Украине казацкое вооруженное восстание Иллюстрация: youtube.com

Восстание казаков и крестьян под руководством реестрового гетмана Кшиштофа Косинского началось 16 декабря 1591-го. Оно стало первым в истории Украины вооруженным выступлением казачества против шляхетской власти Польши.

Восстание вызвали запреты и ограничения наложенные за год до того на низовое казачество. Определенные ограничения контролировались шляхтой, которая вносила в них собственные коррективы, а власти не способны были противодействовать этому. Также задерживали обещанную плату и реестровым казакам. Поводом послужил имущественный спор между Косинским и черкасским старостой - магнатом Янушем Острожским.

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Восстание охватило все Правобережье и перекинулось на Волынь. Присоединялись к казакам и крестьяне и мещане. Для подавления слабо организованного восстания шляхетским войскам понадобилось больше года. Решающая битва состоялась в начале 1593-го под Пяткой - теперь Чудновского района Житомирской области. Казаки и крестьяне были разбиты общим войском магнатов Острожских и Вишневецких. Позже Косинский погиб в одной из битв. Казаки заключили соглашение, которое отменило старые положения и предоставило амнистию участникам восстания.

Несмотря на поражение, этот бунт только начал будущую серию национально-освободительных восстаний, которые завершатся освобождением Украины под руководством Богдана Хмельницкого.

5 октября 1594-го началось казацкое восстание под руководством Северина Наливайко. Новый казацкий предводитель фактически продолжил дело Кшиштофа Косинского. Бои начались в Брацлаве современного Немировского района Винницкой области. Украинцы разбили шляхетский военный отряд. Наливайко призвал запорожцев выступить против шляхетского господства в Украине после похода против осман в Молдову. К восставшим присоединился отряд казаков гетмана Григория Лободы. Наливайко получил помощь от Запорожской Сечи. Казаки выступали за закрепление содержания в составе коронного войска казачьих подразделений и за признание казачьих порядков. В конце 1595-го повстанческое движение развернулось на Волыни, Подолье, Киевщине и частично в Галичине. В октябре 1595-го восстание охватило всю Брацлавщину, Киевщину и Волынь.