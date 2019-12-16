Крестьяне выступили против старосты

 
Ексклюзивы
1/5
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 189
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2124
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 243
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1035
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 513
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
2 Просмотров: 2898
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 11277
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2187
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 5202
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2403
Фото
Все фото
8
10
6
11
9
Показали уникальные договоры между Польшей и Украиной
Показали уникальные договоры между Польшей и Украиной
Как жили киевляне после войны - подборка фото
Как жили киевляне после войны - подборка фото
Украина окончательно закрыла Чернобыльскую АЭС
Украина окончательно закрыла Чернобыльскую АЭС
Как австрийцы и русские разбомбили деревню, описанную в &quot;Захаре Беркуте&quot;
Как австрийцы и русские разбомбили деревню, описанную в "Захаре Беркуте"
Ладанка и ложка - в поле раскопали могилу солдата
Ладанка и ложка - в поле раскопали могилу солдата
Видео
Все видео
В пещере нашли уникальные рисунки
В пещере нашли уникальные рисунки
Восстановили крыивку УПА
Восстановили крыивку УПА
Наиболее героическая страница военного искусства - создали ролик к годовщине уникальной операции
Наиболее героическая страница военного искусства - создали ролик к годовщине уникальной операции
Вынесли приговор украинскому командиру
Вынесли приговор украинскому командиру
Создали видео об освобождении Крыма украинцами
Создали видео об освобождении Крыма украинцами
Интервью
1/5
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Просмотров: 270
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1035
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2502
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10863
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2781
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 декабря 2019
Просмотров: 720
Свої не забули
– Доки зведуть музей, нове покоління забуде про Небесну сотню і Революцію гідності, – каже літній чоловік. Стоїмо біля будівельного ...
понедельник, 16 декабря 2019 16:09

Крестьяне выступили против старосты

  Комментировать
Крестьяне выступили против старосты
Криштоф Косинский поднял первое в Украине казацкое вооруженное восстание Иллюстрация: youtube.com

Восстание казаков и крестьян под руководством реестрового гетмана Кшиштофа Косинского началось 16 декабря 1591-го. Оно стало первым в истории Украины вооруженным выступлением казачества против шляхетской власти Польши.

Восстание вызвали запреты и ограничения наложенные за год до того на низовое казачество. Определенные ограничения контролировались шляхтой, которая вносила в них собственные коррективы, а власти не способны были противодействовать этому. Также задерживали обещанную плату и реестровым казакам. Поводом послужил имущественный спор между Косинским и черкасским старостой - магнатом Янушем Острожским.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы договорились с поляками о совместном войске

Восстание охватило все Правобережье и перекинулось на Волынь. Присоединялись к казакам и крестьяне и мещане. Для подавления слабо организованного восстания шляхетским войскам понадобилось больше года. Решающая битва состоялась в начале 1593-го под Пяткой - теперь Чудновского района Житомирской области. Казаки и крестьяне были разбиты общим войском магнатов Острожских и Вишневецких. Позже Косинский погиб в одной из битв. Казаки заключили соглашение, которое отменило старые положения и предоставило амнистию участникам восстания.

Несмотря на поражение, этот бунт только начал будущую серию национально-освободительных восстаний, которые завершатся освобождением Украины под руководством Богдана Хмельницкого.

5 октября 1594-го началось казацкое восстание под руководством Северина Наливайко. Новый казацкий предводитель фактически продолжил дело Кшиштофа Косинского.

Бои начались в Брацлаве современного Немировского района Винницкой области. Украинцы разбили шляхетский военный отряд. Наливайко призвал запорожцев выступить против шляхетского господства в Украине после похода против осман в Молдову. К восставшим присоединился отряд казаков гетмана Григория Лободы. Наливайко получил помощь от Запорожской Сечи.

Казаки выступали за закрепление содержания в составе коронного войска казачьих подразделений и за признание казачьих порядков.

В конце 1595-го повстанческое движение развернулось на Волыни, Подолье, Киевщине и частично в Галичине. В октябре 1595-го восстание охватило всю Брацлавщину, Киевщину и Волынь.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Крестьяне выступили против старосты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
декабря

Крестьяне выступили против старосты

Не могла родить - император бросил жену

Выступление священника вызвало революцию

Самое читаемое
Гюнтер Кноп: фотограф, который изменил взгляд на женское тело
Гюнтер Кноп: фотограф, который изменил взгляд на женское тело
33
 Просмотров: 209870
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
12
 1 Просмотров: 55262
5 психологических экспериментов, которые открывают неприятную правду о людях
5 психологических экспериментов, которые открывают неприятную правду о людях
5
 Просмотров: 26208
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
7
 Просмотров: 16147
Сексуальная и голая: певице Анне Седоковой - 37 лет
Сексуальная и голая: певице Анне Седоковой - 37 лет
7
 Просмотров: 8847
История
Показали уникальные договоры между Польшей и Украиной
Показали уникальные договоры между Польшей и Украиной
8
 Просмотров: 126
На горе Афон нашли женские кости - почему это удивило ученых
На горе Афон нашли женские кости - почему это удивило ученых Просмотров: 567
Не могла родить - император бросил жену
Не могла родить - император бросил жену
 Просмотров: 1008
Разгадали тайну древней фрески
Разгадали тайну древней фрески Просмотров: 360
Выступление священника вызвало революцию
Выступление священника вызвало революцию
 1 Просмотров: 765
Больше всего комментируют
13
Подозреваемый в убийстве Шеремета объяснил, почему на камере наблюдения - не он
12
"Никто не может навязывать героев" - новый глава Института нацпамяти о Бандере и ШухевичЕ
4
21-летний нацгвардиец Сергей Михальчук погиб от рук российских наемников на Донбассе
4
Конфликт набирает обороты. Фанаты "Райо Вальекано" выступили с заявлением против Зозули
2
"Слуга народа" вбухает 1 млн грн на корпоратив. Сети говорят, что значительно больше
Голосов: 56
Голосование Что думаете о расследовании дела Шеремета?
  • Это попытка дискредитации волонтеров и добровольцев
  • Верю следователям. Война против России не дает право на убийства в мирной Украине
  • Сложно сказать. Надо дождаться все доказательства и суд
  • Силовики досадно ошиблись
  • Дело фейковое. Отвлекает от переговоров с Россией
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua