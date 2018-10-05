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пятница, 05 октября 2018 15:09

Казаки Наливайко начали восстание

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Казаки Наливайко начали восстание
Восстание началось в Брацлаве. Фото: "Власне"

5 октября 1594-го началось казацкое восстание под руководством Северина Наливайко.

Бои начались в Брацлаве современного Немировского района Винницкой области. Украинцы разбили шляхетский военный отряд.

Наливайко призвал запорожцев выступить против шляхетского господства в Украине после похода против осман в Молдову. К восставшим присоединился отряд казаков гетмана Григория Лободы. Наливайко получил помощь от Запорожской Сечи.

Казаки выступали за закрепление содержания в составе коронного войска казачьих подразделений и за признание казачьих порядков.

В конце 1595-го повстанческое движение развернулось на Волыни, Подолье, Киевщине и частично в Галичине. В октябре 1595-го восстание охватило всю Брацлавщину, Киевщину и Волынь. 12-тысячное казачье войско захватило Гусятин, Канев, Бар и Луцк. Весной 1595-го повстанцы через Волынь двинулись в Беларусь. Осенью повстанческие отряды гетмана Лободы боролись против шляхты в Южном Поднепровье, захватили Чигирин и Канев.

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В декабре 1595-го польское правительство направило на подавление восстания военные силы гетмана Станислава Жолкевского и воеводы Брацлавского Януша Збаражского. Лобода выступал за достижение взаимопонимания между казаками и польским правительством и избегал соединения с войсками Наливайко. В марта 1596-го году казаки лишили его булавы.

В апреле 1596-го казаки выбирают себе гетмана Наливайко. Однако долго быть главой ему не удалось. После неудачного Солоницкого боя казаки героически держали осаду лагеря еще 2 недели. Жолкевский пообещал амнистию реестровцам, если те сложат оружие. Руководителей восстания, в том числе и Наливайко, предательски схватили и доставили в Варшаву. Более полугода Наливайко держат в тюрьме и пытают. На центральной площади ему отрубают голову. Труп четвертуют, части тела развешивают в разных концах города.

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Дата
05
октября

Казаки Наливайко начали восстание

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