Крестьянам начали выдавать паспорта

Паспорт гражданина СССР образца 1974 года. Фото: wikipedia

Совет Министров СССР утвердил Положение о паспортах 28 августа 1974 года. Крестьянам впервые с 1932-го разрешили получить удостоверение.

"Гражданам, проживающим в сельской местности, которым ранее паспорта не выдавали, при выезде в другую местность на продолжительный срок выдаются паспорта, а при выезде на срок до полутора месяцев, а также в санатории, дома отдыха, на совещания, в командировки или при временном привлечении их на посевные, уборочные и другие работы исполнительными комитетами сельских, поселковых Советов депутатов трудящихся выдаются справки, удостоверяющие их личность и цель выезда", - говорилось в положении.

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Паспорта, которые имели жители городов и рабочие, сохраняли свою силу до замены на документ нового образца.

Процесс полной паспортизации начался 1 января 1976 года, а завершился 31 декабря 1981-го. За этот период селянам выдали около 50 млн паспортов.

27 декабря 1932 года постановлением Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров СССР "Об установлении единой паспортной прописки паспортов" вводилась паспортизация граждан. Главной целью постановления было частичное ограничение притока антисоветских элементов в большие города и города вообще. Большинство крестьян не смогли получить паспорта, что ставило их в большую зависимость от места проживания. Не имея собственных средств к существованию, крестьяне не могли поехать в город, чтобы получить работу или найти дефицитный товар.