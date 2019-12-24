Кремль ввел войска в Афганистан

По официальным данным СССР потерял 15 тыс. солдат убитыми и 50 тыс. ранеными Фото: topwar.ru

Министр обороны СССР Дмитрий Устинов 24 декабря 1979-го издал директиву, после которой Советский Союз начал вторжение в Афганистан.

Поводом стала борьба с повстанцами-моджахедами. Советским войскам приказали поддержать правительственные вооруженные силы.

"Принято решение о введении некоторых контингентов советских войск, дислоцированных в южных районах нашей страны, на территорию Демократической Республики Афганистан с целью оказания помощи дружественному афганскому народу, а также создания благоприятных условий для воспрещения возможных антиафганських акций со стороны соседних государств", - говорилось в директиве.

На следующее утро границу Афганистана перешли первые советские пехотные и десантно-штурмовые части. Один самолет Ил-76, перевозивший их, потерял управление и разбился под Кабулом с экипажем на борту.

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Директива не предусматривала ведение активных боевых действий. Руководство планировало, что войска станут гарнизонами и возьмут под контроль важные промышленные объекты, но уже через 2 суток пришлось выдавать разрешение на ответный огонь. В этот же день, 27 декабря, подразделения КГБ СССР штурмовали президентский дворец в Кабуле и убили президента страны Хафизуллу Амина. В газете "Правда" написали, что Амина забила разъяренная толпа. Это позволило ввести в страну "ограниченный контингент" советской армии.

Война продолжалась до 15 февраля 1989. Афганистан потерял около 1,5 млн населения страны.

15 февраля в Украине отмечают День чествования участников боевых действий на территории других государств. В этот день в 1989 завершилась советская военная интервенция в Афганистан. Через нее прошли 160 000 Украинская, 12 000 из них получили ранения и контузии, 3360 - погибли. Во времена СССР украинские военные принимали участие в локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории Чили, Испании, Египте, Вьетнаме, Эфиопии, Сирии, Анголе, Мозамбике, на острове Куба и в других горячих точках.