Кота в бочке спустили с самого большого водопада

Тейлор перед покорением Ниагарского водопада. 1901. Фото: https: birdinflight.com

Вдова Анна Тейлор стала первой женщиной, которая успешно спустилась вниз по Ниагарском водопада в бочке. Это произошло 24 октября 1901 года.

Американка, потеряв мужа и сына, решила стать первым человеком, которий спустился по Ниагарском водопаде в бочке. Хотела заработать денег. Она разработала бочку оригинальной конструкции из дубовых и железных деталей, с матрасом внутри. Спуск несколько раз откладывался, потому что никто не соглашался способствовать потенциальному самоубийству. За два дня до окончательной даты было проведено испытание бочки на прочность. Внутрь поместили кота. Животное выжило, не получив ни царапины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Изобретатель провел 6000 экспериментов

В свое 63-й день рождения Анна Тейлор залезла в бочку, с собой взяла талисман - подушечку в форме сердца. Друзья Энни закрутили крышку и велосипедным насосом закачали воздух внутрь бочки. Бочку спустили на воду у американского берега.

Спасатели выловили бочку вскоре после спуска. Энни Тэйлор состоялась небольшой раной на голове. Все путешествие вместе с падением заняла не более 20 минут. Журналистам Тейлор заявила: "До последнего вздоха я буду отказывать других от такого подвига ... Я лучше залезу в жерло пушки, чем еще раз спущусь по водопаду".

В последние годы жизни госпожа Тейлор фотографировалась с туристами, торговала сувенирами, пыталась играть на бирже, начала писать роман. Умерла 82-летней.

Американский изобретатель Томас Эдисон 21 октября 1879 года закончил работу над лампочкой накаливания с угольной нитью. Это стало одним из величайших изобретений XIX века. Лампа непрерывно горела 40 часов, работала от постоянного напряжения 110 Вт.