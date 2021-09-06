Костел Святого Николая был складом, "глушилкой" и концертным залом. Станет ли снова храмом?

Фото: oblaci.pl

3 сентября в столичном Костеле Святого Николая произошел пожар. Сгорел орган, пострадало внутреннее убранство здания.

Почему произошел пожар

Пожар начался на первом и втором этаже органного зала. Огонь распространился на кровлю. ГСЧС ликвидировала возгорание на площади 80 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

"Звонок о пожаре поступил в 21:49 мин. Было сильное задымление. В 22:40 пожар был локализован", - сообщили в пресс-центре ведомства.

Огонь уничтожил концертный орган. Он стал эпицентром пожара.

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что предварительной причиной возгорания считается короткое замыкание в органе.

Следователи открыли уголовное производство по статье "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". В течение недели эксперты должны дать конечный вывод о причинах возгорания.

Украинские предприятия собрали 23 млн грн на восстановление костела.

Автор: "Власне" Органный зал до пожара

Что известно об истории костела

Костел построил в 1899-1909 годах архитектор Владислав Городецкий по конкурсному проекту студента Станислава Валовского.

Разрешение на строительство храма получил граф Владислав Михал Пий Браницкий у императора Николая II. Тогда в Киеве проживало более 100 тыс. поляков. Они имели только костел Святого Александра. Решили построить еще один храм.

8 декабря 1896 более тысячи римо-католиков обратились к киевскому генерал-губернатору Алексею Игнатьеву с ходатайством, что костел Святого Александра не может вместить в себя одновременно более 1,5 тыс. человек. Это негативно влияет на моральную жизни населения, особенно молодежи. Поэтому прихожане просят разрешения построить в Киеве новый каменный костел. Пообещали назвать его именем Святого Николая, якобы в честь императора.

Статистический комитет подтвердил, что в Киеве на 1895 год жил 33771 римо-католик. Власти решили пойти им на встречу. Но нужно было получить разрешение у православного митрополита Иоанникия.

"С нашей стороны нет никаких препятствий, но требуем, чтобы место под строительство этого костела отведено было не в центре города, поскольку здесь есть большой, с семью престолами существующий ныне костел, а на одной из городских окраин. Во-вторых, не в близком расстоянии от православных монастырей и храмов", - говорилось в его ответе.

Для строительства поляки получили место, которое использовали для хранения древесины. Они организовали комитет строительства. Собрали более 200 тыс. рублей пожертвований.

При строительстве фундамента храма впервые в Европе использовали бетонные набивные сваи. В конструкциях использовали новый в то время строительный материал - железобетон. Фигуры выполнили в мастерской итальянского скульптора Элио Саля.

Строительство собора продолжалось 10 лет. Освятили костел 6 декабря 1909 года.

Автор: oblaci.pl Интерьер костела

В 1917 костел закрыли. Большевики лишили Римско-католическую церковь права на землю и имущество. Священников арестовали. Настоятеля костела Иосифа Змигродского отправили на Соловки.

В 1930-е годы храм использовали как складское помещение. Во время войны в 1943 году здание повредил артиллерийский обстрел. Он вызвал пожар.

После войны храм передали в распоряжение Киевского государственного областного архива. Для переоборудования здания разрушили кирпичные стены. В башнях храма также содержалась станция, которая глушила западные радиоволны.

13 декабря 1979 решением Совета Министров СССР здание храма назвали Республиканским домом органной и камерной музыки. Чехословацкая компания Rieger-Kloss построила орган с 3846 трубами из ценных пород дерева и металла. В нижней части храма, где были надгробия, обустроили туалеты, гардероб, бар и комнаты для артистов.

Каким было состояние костела в последнее время

Здание и до пожара требовала реставрации. Под костелом проходит линия метрополитена, вибрации вызывают трещины.

Вследствие строительства офисного центра в охранной зоне костела нарушилась система дренажа и вентиляции. Начал оседать грунт.

Кому принадлежит

После провозглашения Независимости католики потребовали вернуть им костел. Приход Святого Николая Римско-католической церкви в Украине проводит в нем богослужения для религиозной общины.

Указ президента от 18 августа 2020 года обязывает правительство реализовать проект "Дом Музыки". Минкульт до 2023 года должен будет обеспечить строительство нового органного зала. После этого костел Святого Николая передадут религиозной общине в постоянное безвозмездное пользование. Но место для размещения "Дома Музыки" пока не определили.

Как власть отреагировала на пожар

Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что в здании должна была уже начаться реставрация внешнего фасада, но шли суды по поводу тендеров. По поводу внутренних работ шли дискуссии между католической общиной и Национальным домом органной музыки, о том, как можно пользоваться органом.

"Представители католической общины считали, что он должен находиться не за алтарем. Но орган был построен именно для того места, где он стоял. Размещать его в другом месте не просто запрещено учитывая закон об охране культурного и исторического наследия, но и крайне опасно. Наконец была достигнута договоренность и прописана дорожная карта, куда двигаться дальше. Коллектив Национального дома органной и камерной музыки должен был переехать в Дом музыки. Для этого существует соответствующий указ президента и решения правительства. Но за год мэрия города Киева не смогла принять решение, где может быть построен Дом музыки. Пока власти города раздумывали - орган сгорел", - написал он.

Что заявили в Римско-католической церкви в Украине

Руководство церкви и верующие считают, что власть должна вернуть храм им.

"Известно, что этот орган был своего рода "костью в горле" в деле возвращения нашей святыни, хоть мы и неоднократно подчеркивали, что не выступаем против проведения концертов органной музыки по возвращении храма верующим, - прокомментировал ситуацию отец Павел Вышковский, который занимается приходом Святого Николая. - сколько было и есть попыток вернуть храм со стороны прихода, сколько было обещаний. Даже 20 лет назад, во время визита Папы Иоанна Павла II в Киев, в стенах костела Святого Николая звучали обещания отдать храм верующим".

Ведутся ли мессы

5 сентября богослужение проводили по обычному воскресному расписанию на улице, рядом с храмом. Святую Мессу в 10:00 возглавил епископ Виталий Кривицкий.

Как отреагировали на пожар в Национальном доме органной и камерной музыки Украины

"На дворе XXI век, люди летают в космос, внедряют нанотехнологии, ведут гибридные войны, а в это время "религиозные общины" манипулируют своими интересами, угрожают Божьей карой людям и злорадствуют. Потому что гореть нам всем в Аду вместе с нашим органом, который установлен не так, как им бы хотелось, - написала в Facebook помощница художественного руководителя ансамбля классической музыки имени Бориса Лятошинского Ольга Кононенко. - Не понимаю, почему именно конкретной религиозной общине должен служить этот памятник архитектуры государственного и мирового значения! Да, есть история построения, да на пожертвования прихожан. Но это на украинской земле! Поэтому я хочу, чтобы и дальше об этом сооружении заботилось государство, частью которого являюсь я. Не как член религиозной общины, а как член украинского общества. Мы должны руководствоваться "государственной позицией" и интересами всего украинского общества".

Костел Святого Николая в Киеве вспыхнул вечером 3 сентября. Концертный орган сгорел дотла. Одна люстра упала на лестнице пресвитерия. Именно орган стал эпицентром пожара. Пожар на нем и остановилась. Пожар возник во время репетиции на органе. Основная версия - возгорание электропроводки в корпусе инструмента. Спасатели отреагировали мгновенно и были на месте пожара уже через шесть минут после вызова. Впереди большая работа по восстановлению одной из архитектурных жемчужин столицы. Придется строить новый орган Для восстановления костела могут понадобиться десятки миллионов гривен. Украинские предприниматели за день собрали уже 18 млн грн.