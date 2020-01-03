Корону первого короля-христианина привезли из США

С 1 января 2000 корона выставляется в центральном купольном зале Парламентского дворца в Будапеште. Фото:: CSvBibra

В Будапешт привезли из США 6 января 1978 года национальную святыню - корону Иштвана Святого, первого короля-христианина. В 1945 году корона была вывезена в Австрию, с 1951 года находилась в США на временном хранении.

Иштван I Святой (969-1038) - основатель венгерской монархии и наиболее уважаемый фигура в истории Венгрии. 25 декабря 1001 коронован Иштвана Арпада, который стал первым королем Венгерского королевства. Папа Сильвестр II прислал Иштвану корону - символ монархии, а также апостольский крест и копье. С тех пор корона Святого Иштвана считается одной из главных национальных реликвий венгерского народа. Нижняя часть короныиз золотой полосы, украшенной жемчугом. По центру расположены крупные драгоценные камни и византийские миниатюры с ликами христианских святых. Корону позднее увенчал двойной (шестиконечный) крест.

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За время своего существования корона принадлежала 55 венгерским королям. 1946 Венгрия стала республикой, а национальный символ тайно вывезено из Венгрии в конце Второй мировой войны, чтобы избежать его конфискации советскими войсками. Корону передано одному из офицеров американской армии, она хранилась на территории США в форте Нокс. В 1978 году президент США Джимми Картер решил передать корону тогда еще социалистической Венгрии. В январе 1978 года делегация министерства иностранных дел США торжественно передала святостефановского корону венгерской стороне. С 1 января 2000 корона выставляется в центральном купольном зале Парламентского дворца в Будапеште.

Влад Дракула 22 августа 1456-го стал властелином Валахии. Тогда ему было 25 лет и он во второй раз взошел на трон. Граф Дракула - Влад Цепеш - родился в Трансильвании, в маленьком городке Сигишоара 1430-го. Он был сыном Влада II по прозвищу Дракул - "дьявол" - члена католической секты Орден Дракона и князем Валахии.