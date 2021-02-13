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суббота, 13 февраля 2021 12:01

Королеву обезглавили

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В лондонском Тауэре 13 февраля 1542 была казнена 5-я жена английского короля Генриха VIII - Кэтрин Говард. Она стала 2-й английской королевой, которую обезглавили за супружескую измену.

Король Генрих с 4-й женой Анной Клевской имел мимолетный брак. Он женился на ней по совету советника Томаса Кромвеля и видел будущую жену только по портрету. В конце 1539-го король встретился с Клевской и невзлюбил ее сразу. Она оказалась не той бледной красавицей, которой была изображена на картине. Король назвал ее "фламандской кобылой", которая вызывает у него чувство среднее между отвращением и жалостью.

В свите Клевской было много красивых женщин, среди них и леди Кейт Говард. Ее в 1539 году отправил ко двору герцог Томас Норфолк, который был дядей Говард. Норфолк заметил внимание, которое уделяет король к его племяннице.

После развода Клевская осталась жить в Лондоне с правами "сестры короля". В июле 1540-го король женился на Кэтрин Говард через 3 недели после того, как порвал с предыдущей женой. Из-за этого пошли слухи о беременности 5-й жены.

Автор: vitas1917.livejournal.com
  Кэтрин Говард и король Англии Генрих VIII
Кэтрин Говард и король Англии Генрих VIII

После свадьбы при дворе снова начались турниры, балы и другие мероприятия, которые не происходили после казни 2-й жены Анны Болейн. Король любил молодую жену и прозвал ее "розой без шипов".

В начале 1541-го Говард завела роман с Томасом Калпепером. Он служил пажом у короля. Позже при дворе появился ее бывший кавалер Фрэнсис Дерем, которого она сделала личным секретарем.

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2 ноября 1541 архиепископ Кентерберрийский, который был заинтересован в разводе Генриха VIII, передал королю письмо. В нем говорилось о том, что Говард ему изменяет, и содержались неопровержимые свидетельства этого.

Король вместо гнева начал плакать и жаловаться на вечное несчастье в браке. Мужчина приказал запереть Говард в ее комнате. Началось следствие, которое установило, что жена изменяла короля. 23 ноября она была лишена титула королевы.

Автор: eadaily.com
  Кэтрин Говард - 5-я жена короля Англии Генриха VIII
Кэтрин Говард - 5-я жена короля Англии Генриха VIII

11 февраля 1542-го ее перевели в Тауэр. Через 2 дня после этого Говард обезглавили на глазах толпы. За несколько дней до этого были казнены Калпепер и Дерем.

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Тело леди Говард похоронили рядом с могилой 2-й жены короля Анны Болейн. Они были двоюродными сестрами: отец Говард и иметь Болейн были братом и сестрой.

Анну Болейн обвинили в супружеской измене ради женитьбы на новой фавориткой - Джейн Сеймур, которая умерла при родах. Следующей была Анна Клевская, но брак с ней был расторгнут. В 1540 году Генрих женился на католичке Екатерине Говард. Через два года пятая жена была казнена после обвинения в супружеской измене. Последней женой была Екатерина Парр, которая пережила короля на 10 лет. Тот умер 28 января 1547. Завещал похоронить себя у любимой жены - Джейн Сеймур в Вестминстерском аббатстве

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Дата
13
февраля

Королеву обезглавили

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