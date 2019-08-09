Королевскую семью казнили повстанцы

Парижское восстание повергло власть короля Людовика. Фото: Luvr

Во время Парижского восстания двадцатитысячному толпой повстанцев захвачено 10 августа 1792 года дворец Тюильри, повалена власть короля Людовика XVI и арестовано всю королевскую семью.

Принята Национальным собранием в 1791 году конституция не уничтожила монархию во Франции, как того требовали революционные круги, только лишила Людовика XVI титула "король Франции". Попытка Людовика XVI разогнать их силой привела к беспорядкам в Париже, которые через месяц переросли в революцию.

30 июля 1792 в Париж вошел батальон 500 волонтеров-марсельцев, которые выступили в защиту завоеваний Великой Французской революции против интервенции европейских монархических режимов во главе с Австрией.

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9 августа 1792 года 28 секций Парижа образовали повстанческую Коммуну. На следующий день Коммуна сообщила власть Парижа о приостановлении его полномочий и призвала к наступлению на королевский дворец. Людовик XVI, опасаясь насилия и кровопролития, отказался от защиты дворца. Королевская семья прибыла в помещение, где заседали Законодательное собрание.

Суд над Людовиком XVI начался 10 декабря во дворце Тюильри. 15 января 1793 года он приговорен к смертной казни и через неделю гильотинирован на площади Революции в Париже. Также казнена его жена Мария-Антуанетта, обвиненная в измене Франции. Умер их десятилетний сын Людовик XVII, а 17-летнюю принцессу Марию Терезу Шарлотту выслали в Австрию.

28 мая 1871 после недели кровавых боев, в которых погибло более 25 000 человек потерпела поражение Парижская коммуна. Коммуна просуществовала 72 дня