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четверг, 04 марта 2021 08:20

Концерты The Beatles пикетировали члены Ку-клукс-клана

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Концерты The Beatles пикетировали члены Ку-клукс-клана
Концерты группы в 1966-м прошли в 14 городах США и Канады на больших площадках. Фото: www.gettyimages.com

Лидер британской группы The Beatles Джон Леннон в интервью, опубликованном в лондонской газете Evening Standard 4 марта 1966-го, заявил, что они популярнее Христа.

Коллектив возник 6 лет до этого в английском городе Ливерпуль. Музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон, Стюарт Сатклифф и Пит Бест придумали название The Beatles. За два года Стюарта Сатклиффа и Пита Беста заменил барабанщик Ринго Старр. После появления дебютного альбома Please, please me начали гастролировать другими странами.

После 9-дневного тура Beatles в США в 1963-м в мире началась "битломания". В конце февраля 1966-го Джон Леннон встретился с журналисткой Морин Клив в своем доме недалеко от Лондона. Тогда и рассказал о том, что участники группы - атеисты. Потом сказал фразу о том, что The Beatles популярнее Иисуса.

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Интервью никакой заметной реакции британской общественности не вызвало. Когда текст перепечатала американская пресса, там началась кампания против музыкантов. Священники с "христианских" южных штатов жестко осудили высказывания музыканта. Рекомендовали своим прихожанам "не слушать дьявольскую музыку богохульных британцев". Радиостанции в Нью-Йорке и других городах перестали транслировать песни "битлов".

Скандал вышел за пределы США. В Мехико прошли общественные демонстрации, осуждали группу. В Южной Африке, Испании и Филиппинах запретить музыку The Beatles на национальных радиостанциях. Ватикан также публично осудил Леннона. Именно в это время The Beatles готовились к концертам в Соединенных Штатах. Группа решила не отменять гастроли.

Концерты прошли в 14 городах США и Канады на больших площадках. Гастроли сопровождались пикетами, бранью в прессе, проповедями местных священников. На сцену часто летели различный мусор. Их пикетировали члены расистской организации Ку-клукс-клана.

The Beatles приняли решение прекратить ненавистные гастроли. Группа отказались от сценических выступлений и сосредоточились на студийной работе. Шоу в Сан-Франциско 29 августа 1966-го стало их последним появлением на сцене.

Экс-солист The Beatles 34-летний Джон Леннон выступил на сцене в последний раз 28 ноября 1974-го. Это произошло в нью-йоркском зале "Мэдисон Сквер Гарден". Через 6 лет певец погиб.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
04
марта

Концерты The Beatles пикетировали члены Ку-клукс-клана

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