Композитора избили до смерти за замечание относительно языка

Кроме Украины, творчество Игоря Билозира получило признание в США, Канаде, Германии, Польше, России Фото: hroniky.com

Преступники избили до смерти 45-летнего композитора Игоря Билозира во Львове 8 мая 2000 года. Мужчина скончался в больнице через 20 суток.

Перед тем с товарищами отдыхал в кафе "Цісарська кава", праздновали день рождения. Начал петь украинскую песню "Первый снег", что не понравилось одной компании посетителей. Те хотели слушать русский шансон.

Пьяные молодые люди требовали прекратить пение, а на объяснение, что выступает народный артист Украины, начали оскорблять украинцев и украинский язык. Словесная перепалка переросла в значительный конфликт, который остановила милиция.

В конце концов, вечером мужчины разошлись. Игорь Билозир вместе с товарищем, журналистом Николаем Гнатовским, шел домой. Вдруг на них напали и начали зверски бить, использовали кастеты. Билозир получил сильный пролом черепа - травму, почти не совместимую с жизнью.

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Отчаянные попытки медиков спасти жизнь украинского композитора не дали результатов. Его похоронили на Лычаковском кладбище. Виновниками нападения признали Дмитрия Воронова - сына первого заместителя начальника Львовского МВД, и предпринимателя Юрия Калинина. Первый получил 15 лет как убийца, второй - 12 как соучастник. Впоследствии, в 2002 году, приговор сократили до 10 и 8 лет.

После разбирательств по делу гибели композитора, 18 июня 2000-го во Львове наложили мораторий на исполнение вульгарных русских песен. Проект постановления создал городской депутат Орест Друдль.